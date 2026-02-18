На калининградском «Автоторе» будут собирать автомобили Changan и Jetour

ДомойАвтоновости сегодняНа калининградском «Автоторе» будут собирать автомобили Changan и Jetour

Алиса Шашкова
Калининградский завод «Автотор» с уходом из России BMW и Kia стал приемщиком немалого количества китайских брендов. Но вскоре этот список может расшириться еще больше, ведь предприятие планирует стать партнером таких «поднебесных» марок как Changan и Jetour. 

По информации «Ведомостей», условия сотрудничества сейчас находятся на согласованной стадии, а выпуск машин с конвейера «Автотора» будет осуществляться под родными для них брендами, либо под новыми. 

Несмотря на планы по началу производства автомобилей Changan и Jetour, калининградский завод не планирует разрывать отношения с другими китайскими марками, такими как BAIC и SMW. Выпуск машин этих брендов будет продолжен. 

Какие конкретно модели компаний Changan и Jetour собираются начать собирать на «Автоторе» пока неизвестно, но ранее стало известно, что первая марка планирует расширить свое портфолио в России сразу тремя новыми моделями. В их число должны войти новый «паркетник» CS35 Max, рестайлинговый Uni-S и CS75Pro.

Стоимость первого уже известна. Ее раскрыли буквально на днях. За новые Changan CS35 Max в России собираются просить от 2 миллионов 600 тысяч до 2 миллионов 790 тысяч рублей в зависимости от комплектации. 

Фото:Changan
ИСТОЧНИК:Ведомости

