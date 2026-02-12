ДомойАвтоновости сегодняКак инженер NASA улучшил аэродинамику грузовиков чуть не попав под их колеса...

Как инженер NASA улучшил аэродинамику грузовиков чуть не попав под их колеса на велосипеде

Некоторые изобретения в истории человечества носят закономерный характер, но есть и те, что появились по воле случая.

Автором одного из них является инженер NASA Эдвин Дж.Зальцман, который в 1973 году ехал на велосипеде на работу и заметил, что аэродинамические потоки от проезжающих рядом грузовиков сначала отбрасывали его велосипед к обочине, а затем наоборот затягивали его обратно на дорогу.

Любой другой бы сильно испугался, но не ученый. В этот момент Зальцман понял, что грузовики с трудом прорезают воздушный поток и придумал способы, как заставить их делать это легче, тем самым повышая их топливную эффективность. 

Для экспериментов инженер NASA привлек к работе нескольких коллег и старый фургон Ford, который переоборудовал в испытательный стенд. 

618243431 1499446815516075 7031479055224030869 n 1

Зальцман и его команда обшили фургон алюминиевыми панелями с углами в 90 градусов, чтобы получить базовый показатель аэродинамического сопротивления, а также имитировать угловатые грузовики той эпохи.

После они изменили их форму, чтобы уменьшить сопротивление, сначала закруглив передние вертикальные углы, затем другие поверхности и, наконец, герметизировав днище автомобиля. Эти изменения создали более плавный поток воздуха по сравнению с другими грузовыми машинами того времени.

После каждой доработки фургон подвергался дополнительным тестам и в конечном счете инженеры зафиксировали снижение аэродинамического сопротивления на 52% за счет закругления всех передних кромок, а также на 7% за счет герметизации днища. По оценкам инженеров, на практике это позволяло повысить экономию топлива машины на 15-25% при езде на высокой скорости. 

Исследование, проведенное в 70-х человеком, который занялся им случайно, оказало реальное влияние на дизайн грузовых машин.

Сегодня аэродинамические обтекатели и закругленные углы являются обычными элементами в конструкции полуприцепов, а некоторые грузовики и вовсе оснащаются генераторами вихревого потока, что также является результатом испытаний команды Зальцмана. 

