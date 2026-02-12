ДомойАвтоновости сегодняКитайский экспедиционный вездеход Snow Leopard 6x6 начал бороздить просторы Антарктики 

Китайский экспедиционный вездеход Snow Leopard 6×6 начал бороздить просторы Антарктики 

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
leopardo da neve

Экстремальные уголки Антарктиды задают самые серьезные стандарты для техники, которая собирается эксплуатироваться в этой части планеты.

Недавно ощутить это на себе пришлось новому экспедиционному вездеходу Snow Leopard 6×6 (на китайском Xuê Báo), который прошел первое испытание льдами в составе 42-й китайской антарктической экспедиции. 

За 75 дней «Снежный леопард» преодолел 10 тысяч километров и за эту дистанцию проверил себя на прочность сразу на пяти классических для этого региона типах поверхности: гравии, рыхлом снегу, твердом снегу, морском льду и сплошном льду. 

leopardo da neve 3

Китайские информационные агентства не раскрыли много подробностей о механических компонентах Leopard или его грузоподъемности, но он имеет сходства с другими полярными машинами 6×6, используемыми для материально-технического и научного обеспечения, такими как российские Trekol-39294, Burlak и Yemelya.

Такие вездеходы разработаны для эксплуатации в условиях экстремального холода и представляют собой максимально утепленные капсулы с модульными сиденьями, трансформируемыми в 2-ярусные кровати, а также компактными кухнями для растапливания снега и приготовления пищи.

embalado para viagem

Их дифференциалы имеют полную блокировку, благодаря чему колеса на каждой оси вращаются синхронно даже при отсутствии сцепления с гладким льдом.

В конструкции шасси используются стальные сплавы, разработанные для экстремально низких температур, которые не становятся хрупкими при полярных температурах.

При стоянке на базе транспортные средства подключаются к розетке, которая активирует цепь электрических резисторов для предотвращения замерзания охлаждающей жидкости и масла (синтетического масла низкой вязкости со специальным составом).

Во время полевых работ автономные обогреватели сжигают собственное топливо транспортного средства для поддержания рабочих температур жидкостей.

