Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить поколение до конца этого года

Фото: Carislife

В 2018 году премиальный суббренд Toyota – компания Lexus – ввела в свою модельную гамму совершенно новый кроссовер UX. Самый бюджетный «паркетник» в линейке японского автопроизводителя быстро стал бестселлером благодаря невысокой цене, компактным размерам и сверхэкономичному расходу топлива.

Сейчас эта модель готовится к плановой смене генерации. И если верить сведениям, раскрытым японскими СМИ, премьера такого автомобиля состоится уже в декабре этого года.

Ожидается, что новый Lexus UX увеличится в размерах. Его длина составит 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам.

Фото: Carislife

По объему внутреннего пространства кроссовер должен оказаться более вместительным, чем его родственник Lexus lBX, входящий в тот же самый класс SUV.

Следующая генерация UX может получить более агрессивный дизайн с безрамочной радиаторной решеткой, другими фарами и переделанным передним бампером, который будет выглядеть еще спортивнее.

В профиль кроссовер должен удивить более сложными мускулистыми линиями для создания динамичного облика, а сзади приобрести цельный блок задних фонарей.

Фото: Carislife

Интерьер машины, по слухам, будет выполнен в современном стиле и приобретет 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов и аналогичный по диагонали экран мультимедийной системы, работающей на базе Arene OS.

Ожидается, что силовая установка этой модели будет включать в себя недавно разработанный полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в паре с гибридной системой, которая обеспечит суммарную мощность до 230 лошадиных сил. Двигатель окажется меньшим по размеру, но более эффективным.

Также для машины могут предложить варианты с одним электромотором и передним приводом, а также двумя и полным приводом мощностью 300 лошадиных сил соответственно. Максимальный запас хода в случае с последним достигнет 630 километров.