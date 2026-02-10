ДомойАвтоновости сегодняНедорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить поколение до конца этого...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить поколение до конца этого года

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Раскрыты сроки премьеры новой генерации компактного вседорожника «Лексус»

260210 30900 35 mPQdO 1
Фото: Carislife

В 2018 году премиальный суббренд Toyota – компания Lexus – ввела в свою модельную гамму совершенно новый кроссовер UX. Самый бюджетный «паркетник» в линейке японского автопроизводителя быстро стал бестселлером благодаря невысокой цене, компактным размерам и сверхэкономичному расходу топлива. 

Сейчас эта модель готовится к плановой смене генерации. И если верить сведениям, раскрытым японскими СМИ, премьера такого автомобиля состоится уже в декабре этого года.

Ожидается, что новый Lexus UX увеличится в размерах. Его длина составит 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам. 

33 1 3
Фото: Carislife

По объему внутреннего пространства кроссовер должен оказаться более вместительным, чем его родственник Lexus lBX, входящий в тот же самый класс SUV.

Следующая генерация UX может получить более агрессивный дизайн с безрамочной радиаторной решеткой, другими фарами и переделанным передним бампером, который будет выглядеть еще спортивнее.

В профиль кроссовер должен удивить более сложными мускулистыми линиями для создания динамичного облика, а сзади приобрести цельный блок задних фонарей. 

260210 30900 36 4vFtZ 1
Фото: Carislife

Интерьер машины, по слухам, будет выполнен в современном стиле и приобретет 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов и аналогичный по диагонали экран мультимедийной системы, работающей на базе Arene OS. 

Ожидается, что силовая установка этой модели будет включать в себя недавно разработанный полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в паре с гибридной системой, которая обеспечит суммарную мощность до 230 лошадиных сил. Двигатель окажется меньшим по размеру, но более эффективным. 

Также для машины могут предложить варианты с одним электромотором и передним приводом, а также двумя и полным приводом мощностью 300 лошадиных сил соответственно. Максимальный запас хода в случае с последним достигнет 630 километров. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Mugen придал внешности бюджетного кроссовера Honda Vezel RS...

Duster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Джереми Кларксон однажды случайно сделал Lexus рекламу, о...

В Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе...

Suzuki вновь скопировала Toyota RAV4 и ей за...

Хардкорный камуфляжный автодом на базе «Урал Next» удивил...

Santa Fe для бездорожья: как будет выглядеть обновленный...

Дилеры Suzuki в Японии «завалены» предварительными заказами на...

Новый суперкар Toyota GR GT впервые показался вживую...

Мини-внедорожник Mitsubishi обещает сразиться с Suzuki Jimny

Новый электрический Mercedes-Benz C-Class показан на первых фото

Легенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении...

Дилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+