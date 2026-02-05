Заряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой» внешний вид

Испанский бренд Cupra, которым сейчас владеет Volkswagen Group, готовит новый «заряженный» кроссовер с именем Raval. Машина уже была показана официально в прошлом году на выставке в Мюнхене, но ее кузов нарочито покрыли камуфляжем.

А теперь эту модель продемонстрировали без маскировки, но на спекулятивных рендерных изображениях, подготовленных французским порталом «Auto-Moto».

Ожидается, что машина получит агрессивную внешность со «злыми» 3-угольными фарами и аналогичной по форме светодиодной начинкой, рельефный ниспадающий капот, а также примерит спортивный бампер с крупным воздухозаборником снизу и декоративными вставками по бокам.

Cupra Raval (спекулятивный рендер)

Боковинам кроссовера достанутся потайные ручки и глянцевые пластиковые накладки на нижней кромке дверей, а корма приобретет угловатые выштамповки на крыльях и, вероятно, необычные фонари.

В основу «паркетника» ляжет платформа VW MEB+. Автомобиль обещает получить под капот базовый электромотор, развивающий около 210 лошадиных сил. С батареей на 52 кВт/ч, которую журналисты сватают новому Raval, кроссовер будет проезжать без подзарядки до 450 километров.

Платформа VW MEB+

В самом продвинутом исполнении мощность машины увеличится до 226 л.с., но дальнобойность сократится до 400 км.

Полноценная презентация нового Cupra Raval запланирована на весну этого года. До первых покупателей машины доедут ближе к лету и обойдутся им (по слухам) минимум в 26 тысяч евро (2,3-миллиона рублей).