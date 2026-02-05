ДомойАвтоновости сегодняЗаряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой» внешний вид

Заряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой» внешний вид

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Раскрыты визуальные и технические подробности о новом «горячем» SUV Cupra

Копия 1200 L cupra raval on connat enfin le prix et les caractristiques de la premire citadine du constructeur catalan 1

Испанский бренд Cupra, которым сейчас владеет Volkswagen Group, готовит новый «заряженный» кроссовер с именем Raval. Машина уже была показана официально в прошлом году на выставке в Мюнхене, но ее кузов нарочито покрыли камуфляжем. 

А теперь эту модель продемонстрировали без маскировки, но на спекулятивных рендерных изображениях, подготовленных французским порталом «Auto-Moto».

Ожидается, что машина получит агрессивную внешность со «злыми» 3-угольными фарами и аналогичной по форме светодиодной начинкой, рельефный ниспадающий капот, а также примерит спортивный бампер с крупным воздухозаборником снизу и декоративными вставками по бокам. 

1200 L cupra raval on connat enfin le prix et les caractristiques de la premire citadine du constructeur catalan
Cupra Raval (спекулятивный рендер)

Боковинам кроссовера достанутся потайные ручки и глянцевые пластиковые накладки на нижней кромке дверей, а корма приобретет угловатые выштамповки на крыльях и, вероятно, необычные фонари.

В основу «паркетника» ляжет платформа VW MEB+. Автомобиль обещает получить под капот базовый электромотор, развивающий около 210 лошадиных сил. С батареей на 52 кВт/ч, которую журналисты сватают новому Raval, кроссовер будет проезжать без подзарядки до 450 километров.

7db179df78360c1fff959cf655c5fba4
Платформа VW MEB+

В самом продвинутом исполнении мощность машины увеличится до 226 л.с., но дальнобойность сократится до 400 км. 

Полноценная презентация нового Cupra Raval запланирована на весну этого года. До первых покупателей машины доедут ближе к лету и обойдутся им (по слухам) минимум в 26 тысяч евро (2,3-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле...

Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом...

Новый «король бездорожья» от Nissan появится в 2028...

Большой кроссовер на базе Duster стал идеальным такси

Идеальный автодом для охоты и рыбалки на базе...

Следующий Hyundai Avante соблазнит покупателей агрессивной кормой

Новый Nissan Juke с дизайном под киберпанк уже...

Раскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной...

К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической...

Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых...

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+