ДомойАвтоновости сегодняК запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической энергии

К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической энергии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Изобретен наполовину велосипед, наполовину автомобиль, который работает на альтернативном виде топлива

Копия 1200 L un vhicule fonctionnant entirement laide de panneau photovoltaque prochainement commercialis 1

Французская компания, возглавляемая местным экоактивистом Дени Болье, готовится запустить в серийное производство новый революционный автомобиль, который называют Scaramobile.

Это необычный экологически чистый вид транспорта, представляющий собой нечто среднее между велосипедом и классической машиной. Одной из целей проекта была забота об окружающей среде. Ожидается, что в ближайшее время такой автомобиль может поступить в продажу.

С эстетической точки зрения Scaramobile напоминает футуристические проекты летающих машин, которые начали появляться около десяти лет назад.

Разработчик Scaramobile Дени Болье рядом со своим детищем

Автомобиль стоит на четырех колесах и оснащен алюминиевыми дверьми, а также двумя фотоэлектрическими панелями, напоминающими крылья. 

Scaramobile будет приводиться в движение за счет фотоэлектрической энергии, преобразуя свет от солнца (фотоны) в электричество. 

Характеристики машины не раскрываются, но ее разработчики утверждают, что Scaramobile будет способен конкурировать с традиционным автомобилем с ДВС с точки зрения скорости.

При этом эта модель будет оставаться бесшумной и менее громоздкой, а также лучше приспособленной для решения проблем, связанных с изменением климата. 

Когда такие автомобили будут запущены в серию и сколько будут стоить пока неизвестно.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Ouest-france

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной...

Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых...

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности...

58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах...

Новый Toyota Roomy и его родной брат от...

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+