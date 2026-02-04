К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической энергии

Французская компания, возглавляемая местным экоактивистом Дени Болье, готовится запустить в серийное производство новый революционный автомобиль, который называют Scaramobile.

Это необычный экологически чистый вид транспорта, представляющий собой нечто среднее между велосипедом и классической машиной. Одной из целей проекта была забота об окружающей среде. Ожидается, что в ближайшее время такой автомобиль может поступить в продажу.

С эстетической точки зрения Scaramobile напоминает футуристические проекты летающих машин, которые начали появляться около десяти лет назад.

Разработчик Scaramobile Дени Болье рядом со своим детищем

Автомобиль стоит на четырех колесах и оснащен алюминиевыми дверьми, а также двумя фотоэлектрическими панелями, напоминающими крылья.

Scaramobile будет приводиться в движение за счет фотоэлектрической энергии, преобразуя свет от солнца (фотоны) в электричество.

Характеристики машины не раскрываются, но ее разработчики утверждают, что Scaramobile будет способен конкурировать с традиционным автомобилем с ДВС с точки зрения скорости.

При этом эта модель будет оставаться бесшумной и менее громоздкой, а также лучше приспособленной для решения проблем, связанных с изменением климата.

Когда такие автомобили будут запущены в серию и сколько будут стоить пока неизвестно.