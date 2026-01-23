Новый DS3 станет возвращением к истокам: элегантный, спортивный и недорогой

Французский суббренд Stellantis, известный как DS, не может похвастать высокими продажами большинства своих нынешних моделей. И компакт-кроссовер DS3 здесь не исключение.

Исправить ситуацию, по слухам, должно новое поколение этой модели, которое, как ожидается, вернет такому автомобилю форм-фактор хэтчбека, приблизив его к истокам.

Рендер нового DS3 в журнале Auto Express

Британский портал «Auto Express» опубликовал в последнем номере своего журнала рендеры нового DS3, судя по которым машина станет похожей на первое поколение этой модели, но с современными элементами дизайна.

Автомобиль переберется в новый форм-фактор, который будет чем-то средним между городским хэтчбеком и полноценным кроссовером.

Новому DS3 достанется футуристичная передняя оптика, рельефный капот, потайные ручки дверей и бумерангообразные задние фонари.

Машина расположится в сегменте B-класса. Ее длина составит максимум 4,2-4,3-метра, а в основе будет лежать платформа STLA Small. На этой же «тележке» собираются построить следующий Peugeot 208, а также полностью новый Opel Corsa.

Какими двигателями собираются оснастить будущий DS3 пока неизвестно, но скорее всего, предлагать автомобиль будут как в гибридной, так и полностью электрической модификации. В случае со второй максимальный запас хода может составить примерно 400 километров.

Что касается порядка цен, то продавать реформенный DS3 в Европе, по слухам, планируют за 25 тысяч евро (примерно 2,2-миллиона рублей), а возможно даже немного дешевле.