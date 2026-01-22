Новый инновационный японский скоростной поезд превзойдет все ожидания: 286 км за 40 минут

Япония – родина многих инновационных инженерных решений. Очередным живым доказательством этого тезиса недавно стал разработанный местными специалистами скоростной поезд Chuo Shinkansen, который будет возить пассажиров между городами Токио и Нагоя. Это расстояние в 286 километров поезд сможет преодолевать за невероятные 40 минут.

Поезд на магнитной подушке сможет развивает крейсерскую скорость в 505 километров в час, буквально паря над рельсами. К примеру, маршрут от Токио до Осаки протяженностью 415 км Chuo Shinkansen сможет покрывать всего за 67 минут!

Маршрут поезда Chuo Shinkansen

В основе проекта лежит технология электродинамической левитации, в которой взаимодействие сверхпроводящих катушек и магнитных полей позволяют поезду исключить физический контакт с рельсами и значительно снизить трение.

80% маршрутов нового японского поезда будет проходить под землей. Отчасти это связано с тем, что для правильной работы магнитов необходима чрезвычайно низкая температура, близкая к -269 градусам по Цельсию. Добиться ее на постоянной основе собираются за счет системы охлаждения с жидким азотом и гелием.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 80 миллионов долларов (около 6 миллиардов рублей). Открытие первого участка Токио-Нагоя, по которому сможет ездить инновационный поезд, запланировано на 2034 год. Продлить этот маршрут до Осаки собираются в 2037-м.