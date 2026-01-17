Канадский вездеход Sasquatch XTX решил скопипастить российский Sherp

В мире вездеходов, пожалуй, самым известным представителем этого сегмента является амфибийный полноприводный внедорожник Sherp, разработанный в России. Но недавно у него появился конкурент.

Машину под названием Sasquatch XTX создали в Канаде и внешне она сильно напоминает «Шерп». Кроме того, такой вездеход, как и российский, предназначен для суровых условий эксплуатации.

Официальная цена нового конкурента Sherp из Канады не называется, но портал «CarsCoops» пишет, что стоимость этой модели равна порядка 190 тысячам долларов (14,7-миллиона рублей), а в самых продвинутых комплектациях эта сумма способна возрастать до 250 тысяч долларов (19,4-миллиона рублей).

Вездеход-амфибия Sasquatch XTX

Вездеход построен на базе высокопрочной кабины с несколькими точками доступа для экипажа, в том числе через боковые двери и переднюю со складной лестницей.

Внутри установлено два сиденья спереди и два сзади (складывающихся). В оснащение салона входят: аудиосистема, кондиционер, отопитель и люк в крыше.

Как и российский Sherp, Sasquatch XTX способен плавать и передвигаться по воде благодаря массивным покрышкам диаметром 71-дюйм. Машина отличается от своего конкурента слегка иным форм-фактором, напоминающим пикап с большим грузовым отделением.

В арсенал Sasquatch XTX входит сразу пять запрограммированных режимов езды по бездорожью, для каждого из которых система сама выберет и настроит идеальное давление в колесах.

Приводить в движение этот канадский вездеход будет 1,8-литровый турбодизельный мотор Hyundai, о мощности которого ничего неизвестно, но максимальная скорость машины с ним по суше составит 40 километров в час, а по воде – 6 км/ч. Помогать двигателю будет автоматическая трансмиссия.

Заказы в Канаде на новый Sasquatch XTX начнут принимать в течение этого года.