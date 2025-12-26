В сериале Fallout «засветился» легендарный концепт-кар Storm Z-250

В новом сезоне сериала Fallout вновь постарались с идеальной точностью воссоздать аналог серии одноименных видеоигр, но не обошлось и без пасхалок, направленных на ценителей автомобилей.

В одной из сцен шоу был замечен невероятный концепт-кар Storm Z-250, который можно было легко воссоздать для серии с помощью ИИ, но авторы сериала пошли иным путем.

Автомобиль оказался не сгенерированным программным обеспечением фантазией, а настоящей, изготовленной на заказ машиной из 50-х. Ее разработкой занимался легендарный итальянский дизайнерский дом Bertone.

Концепт-кар Storm Z-250

Вместо вымышленных термоядерных реакторов автомобиль питается от двигателя Hemi V8 на 250 лошадиных сил, работающего на высокооктановом бензине.

Это уже не первый случай, когда создатели сериала Fallout добавляют его сценам правдоподобия за счет использования реальных концептуальных ретро-машин.

Plymouth XNR

В первом сезоне этого шоу актер Уолтер Гоггинс, по сюжету еще не превратившийся в его основного персонажа гуля, подхватывает свою дочь на лошадь рядом с уникальным Plymouth XNR.

Этот нетривиальный родстер, разработанный Вирджилом Экснером, оборудован 2,8-литровым рядным 6-цилиндровым мотором на 250 л.с., что являлось впечатляющим показателем для того времени.

История этой машины еще интереснее, чем появившегося во втором сезоне Storm Z-250, поскольку она пережила войну не только в сериале, но и в жизни. Родстер принадлежал шаху Ирана и успел побывать в Кувейте, а затем в Ливане, где во время гражданской войны хранился в подземном гараже.

Автомобиль отреставрировали в Канаде, после чего показали на конкурсе элегантности 2011 года. Впоследствии машина была оцифрована и дебютировала в шестой части видеоигры Gran Turismo.