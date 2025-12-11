Тайный автомобильный тестовый полигон в Южной Африке был скрыт от глаз на протяжении 20 лет

Автопроизводители часто используют гоночные треки для того, чтобы испытывать свои автомобили. Как правило, эти тестовые полигоны хорошо известны и находятся в цивилизации. Но, как выяснилось недавно, как минимум об одной тестовой трассе почти никто не знал на протяжении около 20 лет.

В последнем обновлении Google Earth пользователи интернета обнаружили взлетно-посадочную полосу, расположенную в провинции Северный Кейп (малонаселенный регион Южной Африки).

Ходили слухи, что это секретный объект одного из крупных автопроизводителей. Так, например, с ним связывали Volkswagen и даже Mercedes-Benz.

Снимок тайной тестовой трассы в Южной Африки с самолета (скриншот с YouTube)

Впрочем, по другой версии, тестовая трасса является частным объектом, на котором владелец иногда позволяет автопроизводителям испытывать свои машины вдали от глаз папарацци.

Полигон обладает овальной формой с двумя плоскими поворотами и соединяется двумя прямыми участками. Длина каждого «прямика» равна 4-километрам.

Отсутствие так называемых «бэнкингов» (профилированных поворотов) делают этот трек уникальным, поскольку другие овальные трассы специально профилируют для достижения высоких скоростей в виражах.

Снимок тайной тестовой трассы в Южной Африки с самолета (скриншот с YouTube)

Что еще интереснее, внутри полигона видны извилистые ответвления общей длиной в 5,8 км, которые, по слухам, являются продолжением этого трека. Их используют для того, чтобы проверять управляемость автомобиля.

По словам местных жителей, в свое время на этой трассе были замечены такие автомобили как Mercedes SLS AMG и Porsche Panamera, которые, скорее всего, испытывались вдали от лишних глаз на выносливость в условиях жаркой, сухой и пыльной погоды.