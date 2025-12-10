Будущее наступило: в Китае робот эвакуирует неправильно припаркованные автомобили и выписывает владельцам штрафы

Проблемы с парковкой и последующая эвакуация машины, владелец которой решил оставить ее в неположенном месте, является проблемой большинства густонаселенных стран мира.
И чаще всего сил на то, чтобы следить за этим полноценно, у местной дорожной полиции и служб эвакуации не хватает. Но в Китае нашли способ решить эту проблему.
Власти «Поднебесной» придумали интересный способ эвакуировать неправильно припаркованные автомобили с помощью крошечного робота.
Он спроектирован таким образом, чтобы проскальзывать под машиной, а затем безопасно перемещать ее в другое место, разрешенное для парковки.
Помимо того, что робот убирает неправильно припаркованный автомобиль с дороги, делая ее более безопасной для других участников дорожного движения, он способен одновременно выписывать штраф для владельца машины, передавая информацию в ближайшее отделение дорожной полиции.
Пока контроль за работой робота осуществляет непосредственно сотрудник китайского ГАИ, но в будущем устройство научат работать полностью автономно, а также увеличат количество таких гаджетов, курсирующих в самых проблемных с точки зрения парковок местах городов.