За новым премиальным вседорожником Zeekr выстраиваются очереди

Новый кроссовер Zeekr 9X стал одной из самых популярных премиальных моделей в Китае. Большой гибридный вседорожник, появившийся в продаже в «Поднебесной» менее 2 месяцев назад, уже пользуется очень высоким спросом и за этот период преодолел отметку в 10 тысяч отгруженных покупателям экземпляров, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премьера шестиместного кроссовера 9X, ставшего первой гибридной моделью компании Zeekr (до этого все «Зикры» были электрическими), состоялась 29 сентября.

Zeekr 9X

Машина вошла в сегмент автомобилей класса люкс со стартовой ценой в 465 тысяч 900 юаней (5,2-миллиона рублей). Напомним, в Китае авто с ценой более 300 тысяч юаней (3,4-миллиона рублей) считаются премиальными.

При длине в 5,2-метра, ширине свыше 2-метров и высоте более 1,8-метра, а также колесной базе в 3,2-метра автомобиль входит в число самых больших машин на китайском рынке.

Тяговые батареи кроссовера емкостью 55 кВт/ч и 70 кВт/ч обеспечивают ему запас хода по местному циклу CLTC от 300 до 380 километров. Это очень высокие показатели, учитывая, что машина заявлена как гибрид.

Интерьер Zeekr 9X

В основе ее силовой установки лежит 2-литровый ДВС, который в паре с электромоторами развивает почти 900 лошадиных сил.

С места до 100 километров в час 9X разгоняется за 3,9-секунды, а его совокупный показатель дальнобойности без дозаправок и подзарядок составляет более 1200 км.