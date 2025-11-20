К дебюту готовится 3-колесный электрокар с революционной компоновкой

Электрические трициклы постепенно набирают популярность во всем мире. Не так давно одного из представителей этого класса показала тайваньско-японская фирма Lean Mobility.

Трехколесный электрокар получил название Lean3 и задействовал классическую компоновку с двумя колесами спереди и одним сзади. А теперь конкурента этой модели собирается выпустить зарубежный стартап Helix Motors, который обещает противоположную Lean3 компоновку – с одним колесом спереди и двумя сзади.

Судя по первым изображениям, речь идет об электротрицикле с обтекаемым и стильным дизайном. Управлять им можно будет с помощью руля и наклонов для поворотов как на классическом мотоцикле.

Электротрицикл Helix Motors

Два задних широких колеса обеспечат электротрициклу устойчивость автомобиля, а за счет компактных размеров модель будет способна легко маневрировать и парковаться в городе.

Внутри пока неназванного электротрицикла компании Helix Motors расположатся сиденья для двух человек – водителя и пассажира сзади. Транспортное средство будет полностью защищено от воздействия ветра и дождя специальным каркасом, а в его задней части даже предусмотрят небольшое багажное отделение.

Электротрицикл Helix Motors

Аккумуляторная батарея, судя по всему, будет интегрирована в шасси, но ее характеристики пока не приводятся.

Когда новинка стартапа Helix Motors появится на свет пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару лет.