В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут подорожать с 2026 года

Пока в России ждут начала действия новых ставок утильсбора, обещающего повысить цены на ввозимые автомобили для личного пользования из-за границы мощностью свыше 160 лошадиных сил на миллионы рублей, нечто похожее может с 2026 года произойти и в Южной Корее. Правда ожидаемый рост цен на машины окажется мизерным по сравнению с нашим.

Как пишут корейские СМИ, правительство страны прекратит продление льгот по индивидуальному потребительскому налогу на автомобили, срок действия которого истекает в конце декабря.

Эксперты опасаются, что отмена налоговых льгот из-за большого дефицита налогов еще сильнее ослабит и без того вялый автомобильный рынок Южной Кореи.

С июля 2018 года там ежегодно продлевалась льгота, снижающая индивидуальный потребительский налог на покупку легковой машины с 5% до 3,5%. Мера была направлена на стимулирование потребления автомобилей и внутреннего спроса.

Предельная сумма налогового вычета по индивидуальному потребительскому налогу составляет 1 миллион вон, а максимальная сумма налогового вычета равна 1 миллиону 430 тысячам вон (79 тысяч 300 рублей). Именно такую сумму со следующего года, по слухам, придется переплачивать покупателям новых машин в Южной Корее.

В этой ситуации некоторые местные автопроизводители, включая Hyundai, начали акцию «Обратный отсчет до даты отмена налоговых льгот», чтобы избежать ситуации, когда клиенты, подписавшие договоры о покупке машины в конце года, не смогут получить льготы, если поставка их автомобилей задержится до следующего года.