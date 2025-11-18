ДомойАвтоновости сегодняВ Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут подорожать с 2026 года

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут подорожать с 2026 года

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
59118 38040 5541 1

Пока в России ждут начала действия новых ставок утильсбора, обещающего повысить цены на ввозимые автомобили для личного пользования из-за границы мощностью свыше 160 лошадиных сил на миллионы рублей, нечто похожее может с 2026 года произойти и в Южной Корее. Правда ожидаемый рост цен на машины окажется мизерным по сравнению с нашим.

Как пишут корейские СМИ, правительство страны прекратит продление льгот по индивидуальному потребительскому налогу на автомобили, срок действия которого истекает в конце декабря. 

8e806fa4d69bdfe1da93f97f297ad7a6f6faa45c 1
Kia Carnival 2025

Эксперты опасаются, что отмена налоговых льгот из-за большого дефицита налогов еще сильнее ослабит и без того вялый автомобильный рынок Южной Кореи.

С июля 2018 года там ежегодно продлевалась льгота, снижающая индивидуальный потребительский налог на покупку легковой машины с 5% до 3,5%. Мера была направлена на стимулирование потребления автомобилей и внутреннего спроса. 

foto elantra fl 01 1
Hyundai Elantra 2025

Предельная сумма налогового вычета по индивидуальному потребительскому налогу составляет 1 миллион вон, а максимальная сумма налогового вычета равна 1 миллиону 430 тысячам вон (79 тысяч 300 рублей). Именно такую сумму со следующего года, по слухам, придется переплачивать покупателям новых машин в Южной Корее. 

В этой ситуации некоторые местные автопроизводители, включая Hyundai, начали акцию «Обратный отсчет до даты отмена налоговых льгот», чтобы избежать ситуации, когда клиенты, подписавшие договоры о покупке машины в конце года, не смогут получить льготы, если поставка их автомобилей задержится до следующего года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai, Kia

Читайте также:

Последние новости:

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Обновленный Lexus IS сильно подорожает на родине: японцы...

Suzuki опасается очередного ажиотажа после возобновления приема заказов...

Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался...

Раскрыты самые распространенные проблемы Nissan Murano

Электрический Toyota Land Criuser с несущим кузовом появится...

В Россию приехал немецкий малотоннажник MAN, который все...

Новый «неуязвимый» пикап Toyota показали в самой мощной...

Новый Nissan Skyline станет купеобразным седаном и появится...

Сводный брат Hyundai Creta от Kia вот-вот сменит...

Пикапу Mitsubishi L200/Triton вернут «сверхпроходимую» версию Savana

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+