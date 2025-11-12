В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд цены на аукционе

ДомойАвтоновости сегодняВ провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд цены на аукционе

Буквенные обозначения в автомобильных номерных знаках, которые совпадают с каким-то определенным словом, часто становятся объектом желания многих автолюбителей. А когда оно еще и сопровождается особым числовым набором, цены на такие номера взлетают до небес.

Один из таких примеров Китай, где на днях на аукционе установил рекорд стоимости номерной знак «CAT-8888».

Номерные знаки, проданные на аукционе в Тайване

Как пишут «поднебесные» СМИ, автономера, начинающиеся с букв CAT, очень популярны в КНР среди «кошатников». Каждый такой номер (в том числе CAT-5168 и CAT-0857 и другие) проданные на местных аукционах, стоили внушительных сумм, но номер CAT-8888 переплюнул их всех. 

Лот со 130 предложениями цены был продан за 576 тысяч новых тайваньских долларов (примерно 1,5-миллиона рублей). Это более чем в 2 раза дороже, чем стоили его аналоги CAT-7777 и CAT-6666.

Номерные знаки, проданные на аукционе в Тайване

Причина, по которой именно этот номерной знак оказался таким важным для местных покупателей, является не только набор символов CAT, но и цифры 8888. 

Дело в том, что в Китае восьмерка является символом благополучия, финансового успеха и удачи и носит в местной нумерологии сакральный смысл.

Фото:Соцсети

