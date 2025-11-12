В Mitsubishi заявили, что кроссовер ASX, созданный из Renault Captur, обладает достаточно японской ДНК

В 2022 году компания Mitsubishi сменила поколение кроссовера ASX, построив свежую итерацию этой модели на базе Renault Captur. Ничего не изменилось с рестайлингом этого автомобиля, в котором японский «паркетник» практически не отличился по внешнему виду от своего кузена из Франции.

Решение превратить Mitsubishi ASX активно критиковалось пользователями соцсетей, но руководство компании никак не комментировало жалобы фанатов этой модели.

Mitsubishi ASX актуального поколения

Однако недавно журналистам все же удалось получить от одного из топ-менеджеров японской марки объяснение, почему оно пошло на такой шаг в отношении известной SUV-модели во всем мире.

По словам Каору Савасе на Токийском автосалоне, инженера Mitsubishi, он доволен партнерством с Renault, которое привело к появлению более эффективного и современного, но при этом компактного и премиального преемника устаревшей модели ASX.

Интерьер Mitsubishi ASX актуального поколения

По мнению специалиста, разница во внешних деталях между ASX и Captur в достаточной степени отражает ДНК японской компании, чтобы ощущаться как «Митсубиши».

Кроме того, из заявлений руководства японского бренда стало известно, что оно не исключает выпуск электрифицированной версии ASX. И если ей дадут «зеленый свет», то это будет технология, разработанная Mitsubishi, а не система, заимствованная у партнеров по альянсу Renault или Nissan.