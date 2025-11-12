ДомойАвтоновости сегодняВ Mitsubishi заявили, что кроссовер ASX, созданный из Renault Captur, обладает достаточно...

В Mitsubishi заявили, что кроссовер ASX, созданный из Renault Captur, обладает достаточно японской ДНК

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1 4

В 2022 году компания Mitsubishi сменила поколение кроссовера ASX, построив свежую итерацию этой модели на базе Renault Captur. Ничего не изменилось с рестайлингом этого автомобиля, в котором японский «паркетник» практически не отличился по внешнему виду от своего кузена из Франции.

Решение превратить Mitsubishi ASX активно критиковалось пользователями соцсетей, но руководство компании никак не комментировало жалобы фанатов этой модели.

347139637688236
Mitsubishi ASX актуального поколения

Однако недавно журналистам все же удалось получить от одного из топ-менеджеров японской марки объяснение, почему оно пошло на такой шаг в отношении известной SUV-модели во всем мире.

По словам Каору Савасе на Токийском автосалоне, инженера Mitsubishi, он доволен партнерством с Renault, которое привело к появлению более эффективного и современного, но при этом компактного и премиального преемника устаревшей модели ASX.

347139637846361
Интерьер Mitsubishi ASX актуального поколения

По мнению специалиста, разница во внешних деталях между ASX и Captur в достаточной степени отражает ДНК японской компании, чтобы ощущаться как «Митсубиши».

Кроме того, из заявлений руководства японского бренда стало известно, что оно не исключает выпуск электрифицированной версии ASX. И если ей дадут «зеленый свет», то это будет технология, разработанная Mitsubishi, а не система, заимствованная у партнеров по альянсу Renault или Nissan.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд...

Популярный семейный кроссовер Nissan показали в новом виде

У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия...

Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда...

Популярный большой кроссовер Honda Pilot показался в рестайлинг-версии

Британский бизнесмен купил 240 последних классических Land Rover...

«Гостиничный номер на колесах» на базе микровэна Daihatsu...

Новая Mazda2 может оказаться мини-копией кроссовера CX-5 

Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на...

Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского...

Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру...

Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты...

Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser...

Один из самых качественных хэтчбеков в мире не...

Новый легковой пикап Volkswagen для битвы с Hyundai...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+