Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты кроссоверы и внедорожники со светодиодной оптикой

По мере развития автомобильной промышленности фары в машинах перешли от галогенных лампочек к ксенону, а затем и к самой популярной на сегодняшний день LED-технологии.

И хотя для водителя светодиодная оптика значительно улучшает обзорность в темное время суток, одновременно с этим она слепит других участников, тем самым нивелируя положительный эффект в безопасности дорожного движения.

К такому выводу пришли в Министерстве транспорта Великобритании, заказавшие исследование у независимой местной аналитической компании. В нем рассматривалось влияние яркости автомобильных фар на вождение.

Светодиодные фары автомобиля

С 2024 года авторы проекта собирали данные о яркости дорожного освещения и ослепляющем в результате него эффекте. И выводы оказались неутешительными.

97% опрашиваемых автомобилистов сообщали, что их часто отвлекают светодиодные фары встречных машин. 96% респондентов назвали большинство фар слишком яркими, 70% связали эту проблему с белым светом фар, а 47% рассказали, что испытывают слепящий эффект из-за фар высоких автомобилей (кроссоверов и внедорожников).

Авторы исследования пришли к выводу, что высота автомобиля и светодиодные фары являются основными причинами наиболее частого сильного ослепления водителей на дорогах.

В резюме к нему, выданному Минтранспорту Великобритании, рекомендуется усилить напоминания водителям о необходимости по возможности корректировать угол наклона фар, а также избегать прямого попадания света дальних фар на других участников дорожного движения.