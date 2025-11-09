Четвертый цвет может освободить водителей от бесконечных остановок на красный сигнал светофора

За последние сто лет светофоры в мире практически не поменялись. Они могут быть вертикальными или горизонтальными, но основные три света в них остаются неизменными. Красный означает требование полной остановки, желтый – замедления, а зеленый дает разрешение двигаться вперед.

Однако исследователи Университета Северной Каролины считают, что пришло время для перемен. И немалых, поскольку предлагают внедрить на перекрестки в светофоры четвертый цвет: белый.

Идея опирается на ближайшее будущее, когда по одним и тем же дорогам будут ездить как водители-люди, так и беспилотные машины. Новая белая фаза будет действовать только при наличии на перекрестке достаточного количества беспилотных автомобилей.

Светофор с четвертым светом

В рамках этой системы подключенные автономные машины будут выполнять в том числе роль мобильных регулировщиков дорожного движения. Когда на перекрестке соберется достаточно количество таких автомобилей, загорится белый сигнал светофора.

Этому свету предстоит сигнализировать водителям-людям о разрешении следовать за машинами на автопилоте, идущими впереди, которые обладают коллективными данными о пробках и программными возможностями организации движения транспорта с максимальной эффективностью.

Считается, что благодаря этому количество заторов на перекрестках резко сократится. Исследователи называют это стратегией распределенной координации и сравнивают с коллективным разумом, управляющим дорожным движением.

Беспилотные автомобили

Каждый подключенный к системе беспилотный автомобиль будет согласовывать свои действия с другими, чтобы определять наиболее эффективные траектории движения и время, избегая ДТП и ненужного простоя.

По задумке ученых, когда количество автономных транспортных средств на дороге окажется небольшим, светофоры продолжат использовать традиционный красно-желто-зеленые огни без дополнительной секции.

Несмотря на потенциальную эффективность такого решения его внедрение мире потребует времени и не факт, что когда-то произойдет. Полностью беспилотные автомобили пока далеки от реальности и для них сейчас даже не создана инфраструктура.