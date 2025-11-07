Только в двух местах на Земле нет ограничений скорости на общественных дорогах

Многие жалуются на постоянные ограничения скоростного режима, но для таких людей на планете есть несколько мест, где на общественных дорогах можно разгоняться до любых цифр на спидометре. Что интересно, оба они находятся в Европе.

Это две совершенно разные зоны. Первая располагается на острове Мэн между Ирландией и Англией. Ее горы возвышаются на высоту до 400 метров над уровнем моря, в результате чего это место изобилует крутыми извилистыми дорогами, на большинстве которых нет ограничений скорости.

Знак конца всех ограничений на острове Мэн

Впрочем, в жилых районах острова Мэн все же придется ездить по правилам. Там действует лимит до 48 км/ч, чтобы защитить 85 тысяч его жителей. Но ограничение не относится к дорогам между городами.

Остров Мэн известен одним из крупнейших ежегодных мероприятий – мотогонкой Tourist Trophy, где гонщики со всего мира пытаются проехать быстрый круг по стационарным дорогам. И нередко это заканчивается фатальными авариями.

Автобан в Германии

Но если остров Мэн является самоуправляемой зависимой территорией, которая в конечном итоге представляет собой часть Соединенного Королевства, то Германия – это одна из крупнейших держав Евросоюза. Там также нет лимитов скорости, но, разумеется, далеко не везде.

Страна славится своими автобанами, на которых можно разгоняться до любой скорости. Лимиты действуют только для грузовых автомобилей и в некоторых районах, но на 70% автобанов по статистике, несмотря на сокращение таких мест в последнее время, ограничений скорости для легковых машин по-прежнему нет.