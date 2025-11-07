ДомойАвтоновости сегодняНовый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом поколении

Новый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 1200 L futur cupra formentor un look encore plus radical pour la prochaine gnration 1

Модель Cupra Formentor, ознаменовавшая собой становление молодого испанского бренда, подходит к периоду, когда ей потребуется крупная плановая модернизация. Впрочем, дебют такого автомобиля еще не близок. Ожидается, что машина будет представлена только ближе к 2029 году. 

Несмотря на такую отдаленную перспективу об этом проекте уже есть первые подробности. Более того, уже сегодня можно понять как такой автомобиль будет выглядеть вживую.

1200 L futur cupra formentor un look encore plus radical pour la prochaine gnration
Рендер нового поколения Cupra Formentor

Французский портал «Auto-Moto» полагает, что в новом поколении Cupra Formentor будет вдохновляться дизайном концепт-кара Cupra Tindaya с его мускулистыми пропорциями, треугольными фарами, а также острым, акульим профилем передней части, напоминающим итальянские суперкары.

Форм-фактор купе-кроссовера сохранится и придаст «паркетнику» еще большей агрессивности.

01 5 800x427 1
Концепт-кар Cupra Tindaya

С технической точки зрения будущий Formentor будет опираться на платформу SSP концерна Volkswagen Group. Аналогичная «тележка» в перспективе будет использоваться Volkswagen Golf следующей генерации, но его выпуск пока отложен. 

Модульная архитектура создана специально для использования электромоторов и разработана с учетом работы с 800-вольтовыми системами. За счет них машина будет поддерживать сверхбыструю зарядку, а также окажется очень производительной.

В «топовых» версиях мощность Cupra Formentor может превысить порог в 500 лошадиных сил. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

Роскошный аналог Toyota RAV4 удивит другим дизайном, улучшенной...

Двигатели пикапов Toyota Tundra продолжают ломаться на пробегах...

К выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья:...

В популярном в Японии минивэне Nissan теперь можно...

Новый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог...

Любимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027...

В Японии открыли прием заказов на лимитированный брелок...

Раскрыт кроссовер уровня Lexus, но с ценой Toyota

Начались продажи популярного хэтчбека Honda с малоизвестным названием,...

В интернете раскритиковали «колхозный» Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

Самый известный гибрид Toyota обзавелся комплектом доработок Modellista

Киноклассика на колесах: на аукцион выставили знаменитые автомобили...

Audi TT хочет вернуться в современном обличии

В Японии считают, что новый концептуальный электрический внедорожник...

Раскрыты автомобили, которые почти наверняка будут ломаться после...

Как будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe снаружи...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+