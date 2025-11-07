Новый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом поколении

Модель Cupra Formentor, ознаменовавшая собой становление молодого испанского бренда, подходит к периоду, когда ей потребуется крупная плановая модернизация. Впрочем, дебют такого автомобиля еще не близок. Ожидается, что машина будет представлена только ближе к 2029 году.
Несмотря на такую отдаленную перспективу об этом проекте уже есть первые подробности. Более того, уже сегодня можно понять как такой автомобиль будет выглядеть вживую.
Французский портал «Auto-Moto» полагает, что в новом поколении Cupra Formentor будет вдохновляться дизайном концепт-кара Cupra Tindaya с его мускулистыми пропорциями, треугольными фарами, а также острым, акульим профилем передней части, напоминающим итальянские суперкары.
Форм-фактор купе-кроссовера сохранится и придаст «паркетнику» еще большей агрессивности.
С технической точки зрения будущий Formentor будет опираться на платформу SSP концерна Volkswagen Group. Аналогичная «тележка» в перспективе будет использоваться Volkswagen Golf следующей генерации, но его выпуск пока отложен.
Модульная архитектура создана специально для использования электромоторов и разработана с учетом работы с 800-вольтовыми системами. За счет них машина будет поддерживать сверхбыструю зарядку, а также окажется очень производительной.
В «топовых» версиях мощность Cupra Formentor может превысить порог в 500 лошадиных сил.