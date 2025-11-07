Новый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом поколении

Модель Cupra Formentor, ознаменовавшая собой становление молодого испанского бренда, подходит к периоду, когда ей потребуется крупная плановая модернизация. Впрочем, дебют такого автомобиля еще не близок. Ожидается, что машина будет представлена только ближе к 2029 году.

Несмотря на такую отдаленную перспективу об этом проекте уже есть первые подробности. Более того, уже сегодня можно понять как такой автомобиль будет выглядеть вживую.

Рендер нового поколения Cupra Formentor

Французский портал «Auto-Moto» полагает, что в новом поколении Cupra Formentor будет вдохновляться дизайном концепт-кара Cupra Tindaya с его мускулистыми пропорциями, треугольными фарами, а также острым, акульим профилем передней части, напоминающим итальянские суперкары.

Форм-фактор купе-кроссовера сохранится и придаст «паркетнику» еще большей агрессивности.

Концепт-кар Cupra Tindaya

С технической точки зрения будущий Formentor будет опираться на платформу SSP концерна Volkswagen Group. Аналогичная «тележка» в перспективе будет использоваться Volkswagen Golf следующей генерации, но его выпуск пока отложен.

Модульная архитектура создана специально для использования электромоторов и разработана с учетом работы с 800-вольтовыми системами. За счет них машина будет поддерживать сверхбыструю зарядку, а также окажется очень производительной.

В «топовых» версиях мощность Cupra Formentor может превысить порог в 500 лошадиных сил.