Киноклассика на колесах: на аукцион выставили знаменитые автомобили из культовых фильмов

С 21 по 28 ноября 2025 года аукционный дом Bonhams Cars проведет торги, в рамках которых с молотка могут уйти до 50 оригинальных автомобилей из фильмов и сериалов, а также 19 памятных вещей. В случае с каждым из лотов цена неизвестна.

Коллекция машин, включит в себя культовые авто из таких популярных фильмов как: «Форсаж», «Драйв», «Такси», «Люди в черном», «Назад в будущее», «Охотники за приведениями», «Робокоп» и другие.

Кроме того, в торгах примут участие точные копии машин из лент: «Команда А», «Бэтмен» и картин о Джеймсе Бонде.

Один из самых известных символов французского кинематографа, Peugeot 406 V6, принимавший участие в съемках фильма «Такси 2», могут оценить в сумму от 70 до 120 тысяч евро (6,6-миллиона – 11,3-миллиона рублей).

А несколько машин из франшизы «Форсаж», в том числе Mitsubishi Lancer Evo VII и Dodge Charger Off-Road по мнению независимых экспертов будут проданы в ценовой вилке от 250 тысяч до 500 тысяч евро (23,5 – 47 тысяч рублей).

Ориентировочная цена Ford Mustang Mach 1 из фильма «Джон Уик» может достигнуть 140 тысяч евро (13 миллионов рублей), а Ford LTD Crown Victoria из ленты «Люди в черном» 34 тысяч евро (3,2-миллиона рублей).