5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку Check Engine

Лампочка Check Engine является способом автомобиля донести до водителя, что с машиной что-то идет не так. Иногда это может быть мелочь, но порой загорание этого индикатора грозит большим ударом по семейному бюджету.

Каждое появление лампы Check Engine на приборной панели автомобиля считывается специальным сканером, благодаря чему можно понять о какой проблеме сигнализирует машина.

Вот как выглядят самые основные коды неисправностей, которые чаще всего встречаются в современных автомобилях.

P0300-P0308: пропуски зажигания

Это семейство кодов означает, что в одном или нескольких цилиндрах обнаружено невоспламенение топливно-воздушной смеси.

Компьютер двигателя обнаруживает неравномерное зажигание и сообщает об этом. Причины могут быть разными: от износа свечей и выхода из строя катушек до засорения форсунок и даже проблем с компрессией в цилиндрах.

P0420: эффективность катализатора ниже порогового значения

Один из самых распространенных кодов ошибки, который появляется без явных симптомов (по крайней мере, поначалу). Катализатор занимается фильтрацией выхлопных газов машины, а код P0420 означает, что эта деталь автомобиля больше не выполняет свою работу эффективно.

Иногда каталитический нейтрализатор может быть в порядке, но датчик кислорода или небольшая утечка выхлопных газов вводят бортовой компьютер в заблуждение.

P0171 и P0174: обедненная топливно-воздушная смесь (в первом и втором блоке цилиндров соответственно)

Коды указывают на то, что двигатель получает слишком много воздуха или недостаточно топлива. Симптомы такой проблемы – задержки при разгоне, низкая мощность и долгое вращение стартера при запуске мотора.

Типичные причины таких проблем: утечки вакуума, слабые топливные насосы, загрязненные или неисправные датчики массового расхода воздуха (ДМРВ), либо даже треснувшие впускные шланги.

P0200-P0212: неисправность цепи топливной форсунки

Такая «вилка» кодов утверждает, что одна или несколько форсунок не срабатывают согласно электрической команде. Распространенными причинами являются проблемы с проводкой, корродированные разъемы или неисправный соленоид инжектора.

P0440 или P0446: утечка в системе улавливания паров топлива или неисправность управления вентиляцией (EVAP)

Эти коды ошибок появляются, когда система обнаруживает утечку или заклинивший вентиляционный клапан. Неплотно закрытая или треснувшая крышка бензобака также могут стать причиной загорания лампочки Check Engine с такими кодами неисправностей.