Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится очень скоро

Компания Sharp, известная как производитель бытовой техники, представила концепт-кар LDK+ в сентябре 2024 года. Проект стал предвестником выхода бренда на рынок электромобилей.

На грядущей выставке JMS-2025 в Токио может состояться дебют предсерийного варианта нового минивэна Sharp, а продажи таких машин начнутся в 2027 году.

Новый минивэн LDK+, презентация которого должна состояться на грядущем автосалоне в Токио, будет основан на китайской модели Foxconn Model A. Машина получит оригинальный дизайн и ряд дополнений, в том числе поворотные сиденья и съемный стол, а также 65-дюймовый дисплей для пассажиров.

Аккумулятор и солнечные панели автомобиля, по слухам, можно будет подключить к домашней электросети, оптимизируя энергоснабжение как дома, так и электрокара с помощью искусственного интеллекта.

В случае обрыва электропитания энергия аккумулятора машины может быть использована для питания систем дома.

Дополнительно для новинки Sharp будут доступны современные технологии искусственного интеллекта, а также сенсорные панели.

Полноценные характеристики машины обещают раскрыть во время ее официального дебюта, запланированного на приближаюшийся автосалон в Токио (выставка в последних числах октября).