ДомойАвтоновости сегодняПолностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится очень скоро

Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится очень скоро

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
251024 29854 1 WnUqE 1

Компания Sharp, известная как производитель бытовой техники, представила концепт-кар LDK+ в сентябре 2024 года. Проект стал предвестником выхода бренда на рынок электромобилей.

На грядущей выставке JMS-2025 в Токио может состояться дебют предсерийного варианта нового минивэна Sharp, а продажи таких машин начнутся в 2027 году.

Новый минивэн LDK+, презентация которого должна состояться на грядущем автосалоне в Токио, будет основан на китайской модели Foxconn Model A. Машина получит оригинальный дизайн и ряд дополнений, в том числе поворотные сиденья и съемный стол, а также 65-дюймовый дисплей для пассажиров. 

251024 29854 2 rVHOU 1

Аккумулятор и солнечные панели автомобиля, по слухам, можно будет подключить к домашней электросети, оптимизируя энергоснабжение как дома, так и электрокара с помощью искусственного интеллекта.

В случае обрыва электропитания энергия аккумулятора машины может быть использована для питания систем дома. 

Дополнительно для новинки Sharp будут доступны современные технологии искусственного интеллекта, а также сенсорные панели.

Полноценные характеристики машины обещают раскрыть во время ее официального дебюта, запланированного на приближаюшийся автосалон в Токио (выставка в последних числах октября).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sharp

Читайте также:

Последние новости:

«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест,...

У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в...

Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control...

Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и...

Новый Audi A2 впервые показался на реалистичных изображениях

Свежий рамный внедорожник Kia обрел армейскую версию

Kia может ускорить рестайлинг рамного пикапа Tasman, сделав...

В Японии начали продавать новый «псевдоспортивный» компакт-кроссовер Honda...

Новое поколение быстрой версии самого популярного кроссовера Toyota...

Совершенно новый семимиместный кроссовер-минивэн Nissan готовится к релизу

Как может выглядеть новый BMW 3-Series Touring: он...

Peugeot 208 обещает кардинальные перемены в новом поколении

Самый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на...

Ветеранский внедорожник Toyota пережил доработки от Modellista и...

Минивэн-долгожитель Mitsubishi Delica D:5 отмечает 18-летие со дня...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+