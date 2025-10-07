AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит на машине

ДомойАвтоновости сегодняAAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит на машине

Организация AAA (Американская автомобильная ассоциация) опубликовала результаты очередного исследования, в котором подтвердила, что всем знакомый стереотип среди водителей существует в реальной жизни.

Водитель дорогого автомобиля, лавирующий в потоке и подрезающий остальных участников движения, не просто клише. Он статистически обоснован.

Исследование AAA выявило четкую закономерность: водители с более высоким доходом значительно чаще склонны к агрессивному поведению за рулем, чем те, кто зарабатывает меньше.

В AAA определяют высокий уровень агрессии несколькими типами поведения за рулем: от «попытки вырваться вперед» и «поддержание риску других» до «контроля их поведения» и «провокаций». 

Исследование актуально для американского общества, а в качестве годового дохода, после которого водители начинают вести себя на дороге более агрессивно, называется сумма в 100 тысяч долларов (8,2-миллиона рублей). 

Кроме того, на поведение обеспеченного водителя влияет его возраст. Молодые автомобилисты были гораздо агрессивнее пожилых. Пол также имел значение: мужчины превосходили женщин по всем показателям агрессии. 

Что еще интереснее, оказалось, что родители маленьких детей, чей доход в год выше 100 тысяч долларов, чаще остальных провоцировали других водителей и активно выражали недовольство их поведением на дороге. 

