Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради себя, а не ради водителей

В некоторых машинах для крепления колес используются гайки, а в других – болты. Разница между этими деталями может показаться незначительной, но не для автопроизводителей.

Постепенно все больше автомобильных компаний для крепления колес своих машин переходят на болты вместо гаек. И в этом есть определенный смысл.

Все привыкли, что гайки накручиваются на шпильки, торчащие из ступицы колеса. Это простая и надежная конструкция. Однако болты полностью исключают использование шпилек.

Болты крепления колеса

Они вкручиваются непосредственно в ступицу, создавая более прочное и надежное крепление для колеса, что благотворно влияет на баланс и устойчивость машины. Но тенденция к переходу на болты связана с этим обстоятельством только отчасти.

Основная причина отказа от гаек для крепления колеса, которые уже давно не используются в моделях европейских компаний, таких как VW, Mercedes-Benz, Audi и BMW, кроется не в стремлении сделать машины более производительными, а в банальной экономии.

Запрессовка шпилек в каждую ступицу добавляет производственные этапы, детали и затраты на сборочную линию. А использование болтов означает, что автопроизводителю можно не тратиться на материалы и сборку, экономя время и деньги.

Болты крепления колеса и гайки

Однако для автовладельца это не очень приятный компромисс. Колесные болты упрощают процесс сборки машины, но усложняют жизнь водителю, если ему понадобится заменить колесо.

Это привело к тому, что многие покупают специальные комплекты для возвращения постоянных шпилек на ступицу. В чем здесь ирония? Автопроизводители отказались от шпилек и гаек, чтобы сэкономить, а водители теперь вынуждены платить за их обратную установку.