ДомойАвтоновости сегодняАвтопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради себя, а не ради...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради себя, а не ради водителей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
rnr aguidetowheelboltpatterns 1

В некоторых машинах для крепления колес используются гайки, а в других – болты. Разница между этими деталями может показаться незначительной, но не для автопроизводителей.

Постепенно все больше автомобильных компаний для крепления колес своих машин переходят на болты вместо гаек. И в этом есть определенный смысл.

Все привыкли, что гайки накручиваются на шпильки, торчащие из ступицы колеса. Это простая и надежная конструкция. Однако болты полностью исключают использование шпилек.

wheel nuts and wheel bolts 1 1
Болты крепления колеса

Они вкручиваются непосредственно в ступицу, создавая более прочное и надежное крепление для колеса, что благотворно влияет на баланс и устойчивость машины. Но тенденция к переходу на болты связана с этим обстоятельством только отчасти.

Основная причина отказа от гаек для крепления колеса, которые уже давно не используются в моделях европейских компаний, таких как VW, Mercedes-Benz, Audi и BMW, кроется не в стремлении сделать машины более производительными, а в банальной экономии.

Запрессовка шпилек в каждую ступицу добавляет производственные этапы, детали и затраты на сборочную линию. А использование болтов означает, что автопроизводителю можно не тратиться на материалы и сборку, экономя время и деньги.

Radschrauben und Radmuttern 2 1
Болты крепления колеса и гайки

Однако для автовладельца это не очень приятный компромисс. Колесные болты упрощают процесс сборки машины, но усложняют жизнь водителю, если ему понадобится заменить колесо.

Это привело к тому, что многие покупают специальные комплекты для возвращения постоянных шпилек на ступицу. В чем здесь ирония? Автопроизводители отказались от шпилек и гаек, чтобы сэкономить, а водители теперь вынуждены платить за их обратную установку. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota:...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под...

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя,...

Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi...

Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье...

Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra...

Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают...

Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2...

Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+