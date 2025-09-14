ДомойАвтоновости сегодняСистемы контроля давления в шинах врут? Как бы не так

Системы контроля давления в шинах врут? Как бы не так

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 14 в 14.33.08

Система контроля давления в покрышках (TPMS) является одной из самых недооцененных функций безопасности в современных машинах. Она способна уберечь автомобиль от серьезной аварии, а также не застрять на безлюдном участке дороги в поисках запасного колеса. 

Еще в 2012 году Национальное управление безопасностью движения в США провело исследование, в котором подтвердило, что наличие системы контроля давления в шинах (TPMS) снизило вероятность потери давления в покрышках автомобилей на 55,6%.

vw fleet watch pic jqdylf
Индикаторы давления в шинах на приборной панели автомобиля

В 2023 году другая авторитетная организация (AAA из Австралии) протестировала 11 автомобилей и их системы TPMS для проверки точности. Испытатели парковали машины в тени, прежде чем накачать шины до рекомендуемого производителем давления.

Затем автомобили обкатывались в различных условиях, после чего в их колесах проверялось давления и сравнивалось с показателями на приборной панели. 

В числе машин, участвовавших в тестах, были модели: Hyundai, Toyota, Cadillac, BMW, Ford и Tesla, выпущенные с 2022 по 2024 годы. 

2012 honda cr
Сигнал потери давления в шине

Наиболее точной себя показала система контроля давления в шинах в Tesla Model 3. Отклонение между отображаемым машиной и фактическим давлением в покрышках оказалось нулевым. В остальных случаях, за исключением одного, оно составляло всего 1,2-1,5%, то есть практически не отличалось от реальных цифр на самом точном манометре.

Единственным автомобилем, где система TPMS показала себя малоэффективной, стал Ford F-250. В машине контрольная лампа падения давления в покрышках не загорелась даже после того, как колесо опустело на 35%.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из...

Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi...

Самым надежным SUV в 2025 году оказался не...

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и...

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не...

Хит среди минивэнов Toyota превратился в привлекательную микро-квартиру...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не...

Короля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Обновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover»...

В России дан старт продажам некитайского седана из...

В Германии продают «Русский Гелендваген» ГАЗ-69М за 2,2...

«Мини-Гелендваген» готовится побороться за покупателей с новым Land...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+