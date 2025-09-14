Системы контроля давления в шинах врут? Как бы не так

Система контроля давления в покрышках (TPMS) является одной из самых недооцененных функций безопасности в современных машинах. Она способна уберечь автомобиль от серьезной аварии, а также не застрять на безлюдном участке дороги в поисках запасного колеса.

Еще в 2012 году Национальное управление безопасностью движения в США провело исследование, в котором подтвердило, что наличие системы контроля давления в шинах (TPMS) снизило вероятность потери давления в покрышках автомобилей на 55,6%.

Индикаторы давления в шинах на приборной панели автомобиля

В 2023 году другая авторитетная организация (AAA из Австралии) протестировала 11 автомобилей и их системы TPMS для проверки точности. Испытатели парковали машины в тени, прежде чем накачать шины до рекомендуемого производителем давления.

Затем автомобили обкатывались в различных условиях, после чего в их колесах проверялось давления и сравнивалось с показателями на приборной панели.

В числе машин, участвовавших в тестах, были модели: Hyundai, Toyota, Cadillac, BMW, Ford и Tesla, выпущенные с 2022 по 2024 годы.

Сигнал потери давления в шине

Наиболее точной себя показала система контроля давления в шинах в Tesla Model 3. Отклонение между отображаемым машиной и фактическим давлением в покрышках оказалось нулевым. В остальных случаях, за исключением одного, оно составляло всего 1,2-1,5%, то есть практически не отличалось от реальных цифр на самом точном манометре.

Единственным автомобилем, где система TPMS показала себя малоэффективной, стал Ford F-250. В машине контрольная лампа падения давления в покрышках не загорелась даже после того, как колесо опустело на 35%.