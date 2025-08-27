У Nissan Sentra появилась особая «черненая» версия для Аргентины

Nissan объявил о запуске в продажу новой специальной версии седана Sentra, которая будет положена исключительно аргентинскому рынку. В новой модификации машине будет предложен особый черный набор декора, который сделает внешний вид японской 4-дверки более стильным.

Новое исполнение носит название SR Nightfall Night Special Edition. Для покупателей таких автомобилей предложат безальтернативный черный цвет кузова с «юбками» по бокам аналогичного оттенка и спойлером на багажнике в виде «утиного хвоста».

Nissan Sentra в спецверсии SR Nightfall Night Special Edition

Кроме того, седану будут положены 18-дюймовые многоспицевые колесные диски, шильдик с названием машины сзади, выполненный в варианте антихром, и затемненные фонари.

Ряд доработок произойдут в том числе в салоне автомобиля. Машине обещают аналогичный черный стиль, как и в случае с экстерьером, а также набор самых важных функций комфорта – от 2-зонного климат-контроля до акустической системы премиум-класса Bose.

Механические перемены внесены в спецверсию Nissan Sentra для Аргентины не будут. Машине со сложным названием Sentra SR Nightfall Night Special Edition предложат ее стандартный 2-литровый атмосферный бензиновый мотор на 145 лошадиных сил, сочетающийся с бесступенчатым вариатором CVT.

Цена автомобиля уже объявлена. Просить за него будут от 44 миллионов 567 тысяч 900 местных песо или примерно 2,6-миллиона рублей по нынешнему курсу.