Первый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Компания McLaren находится на перепутье. У нее сменились владельцы и руководящий состав, а сама она стоит на пороге радикального перехода на электричество.

Новый топ-менеджмент пообещал преобразовать автопроизводителя из Уокинга выпуском гибридного гиперкара W1, который появится в 2026 году, а затем полноценного электрического внедорожника в 2027-м.

Портал «AutoExpress» выложил первое рендерное изображение этого SUV, попутно раскрыв о нем технические подробности.

Предполагается, что машина получит фирменный дизайн McLaren с ее покатым капотом и узкими фарами, которые выполнят в несколько рядов.

Неофициальный рендер нового внедорожника McLaren

Кузов автомобиля постараются сделать максимально аэродинамичным для сегмента кроссоверов, чему будут способствовать сложные вырезы спереди и по бокам, а также потайные дверные ручки и массивный спойлер на крышке багажника.

Изначально предполагалось, что внедорожник унаследует гибридную силовую установку у гиперкара W1, мощность которой составит 1234 лошадиные силы. Однако теперь британская пресса пишет о полностью электрическом двигателе, производительность которого засекречена.

Ожидается, что машина бросит вызов первому электрическому автомобилю Ferrari, который может появиться в ближайшие годы и также будет выполнен в кузове купеобразного SUV. Кроме того, в дальнейшем у нее появится родственник, который составит конкуренцию Range Rover Electric.

В самом McLaren пока никак не комментируют эти слухи. По слухам, первые анонсы электрических проектов компании будут сделаны до конца года.