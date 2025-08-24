ДомойАвтоновости сегодняПервый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Первый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия New McLaren SUV EV watermarked 1

Компания McLaren находится на перепутье. У нее сменились владельцы и руководящий состав, а сама она стоит на пороге радикального перехода на электричество.

Новый топ-менеджмент пообещал преобразовать автопроизводителя из Уокинга выпуском гибридного гиперкара W1, который появится в 2026 году, а затем полноценного электрического внедорожника в 2027-м.

Портал «AutoExpress» выложил первое рендерное изображение этого SUV, попутно раскрыв о нем технические подробности.

Предполагается, что машина получит фирменный дизайн McLaren с ее покатым капотом и узкими фарами, которые выполнят в несколько рядов.

New McLaren SUV EV watermarked
Неофициальный рендер нового внедорожника McLaren

Кузов автомобиля постараются сделать максимально аэродинамичным для сегмента кроссоверов, чему будут способствовать сложные вырезы спереди и по бокам, а также потайные дверные ручки и массивный спойлер на крышке багажника.

Изначально предполагалось, что внедорожник унаследует гибридную силовую установку у гиперкара W1, мощность которой составит 1234 лошадиные силы. Однако теперь британская пресса пишет о полностью электрическом двигателе, производительность которого засекречена. 

Ожидается, что машина бросит вызов первому электрическому автомобилю Ferrari, который может появиться в ближайшие годы и также будет выполнен в кузове купеобразного SUV. Кроме того, в дальнейшем у нее появится родственник, который составит конкуренцию Range Rover Electric. 

В самом McLaren пока никак не комментируют эти слухи. По слухам, первые анонсы электрических проектов компании будут сделаны до конца года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autoexpress/Avarvarii

Читайте также:

Последние новости:

Mercedes-Benz E-Class из под такси проехал 2 млн...

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors...

Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении...

Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado:...

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

На продажу выставили самый дешевый «Гелендваген»

Hyundai готовит для своих будущих моделей новый дизайн...

Для нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Новый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Новый кроссовер Suzuki, который положит на лопатки Renault...

Кроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+