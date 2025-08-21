Китайский «Гелендваген» вот-вот начнут продавать в Германии

Компания BAW из Китая готовится представить на автосалоне в Мюнхене, запланированный на сентябрь, внедорожник 212, который называют аналогом легендарного Mercedes-Benz «Гелендваген». Новое поколение этой модели уже дебютировало в КНР и теперь готовится выйти на рынок Германии.

Новый BAW 212 представляет собой функциональный внедорожник длиной 4,7-метра, шириной 1,9-метра и высотой 2-метра. Расстояние между его осями равно 2,9-метрам.

BAW 212

В свежей генерации вездеход перенял у предшественника, который использовался как в военных, так и гражданских целях, классический угловатый дизайн. Под капотом машины разместился 2-литровый дизельный мотор на 166 лошадиных сил, сочетающийся с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Расход топлива на 100 километров пути в случае с этой моделью составляет около 8,5-литров, а показатель вредных выбросов на километр равен 244 граммам диоксида углерода.

Интерьер 212-го сделан с оглядкой на лаконичность, но выглядит гораздо современнее и функциональнее предшественника.

Продажи внедорожника в Германии начнутся параллельно с официальной презентацией машины в стране. Ввозить автомобили будут напрямую из Китая.

Импортер пока не комментирует цену BAW 212, но она должна оказаться как минимум в несколько раз ниже, чем стоимость местной знаменитости Mercedes-Benz G-Class.