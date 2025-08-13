ДомойАвтоновости сегодняВ Китае придумали зарядку для электрокаров «на вынос»

В Китае придумали зарядку для электрокаров «на вынос»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Китай – мировой лидер по присутствию электромобилей и страна, где развитие такого вида машин идет самыми высокими темпами.

Поэтому немудрено, что именно в КНР находчивые бизнесмены придумывают как устранить главные недостатки электрокаров. В частности необходимость тратить много времени на поиск зарядной станции.

Мобильная зарядная станция на парковке в Китае

Как сообщает портал «MyDriver», в «Поднебесной» придумали так называемые зарядки «на вынос», представляющие собой портативные зарядные станции, которые можно вызвать на парковку через приложение. 

Мобильные зарядки доставляются в любую точку Пекина, позволяя владельцам электромобилей не искать ближайшую зарядную станцию и ждать, пока батареи машины будут наполнены энергией, а делать это в любом удобном для себя месте.

Портативная зарядная станция, придуманная в КНР, представляет собой устройство для быстрой зарядки постоянным током, способное вернуть электрокару максимальный запас хода в среднем всего за 1 час.

Стоимость 1 кВт/ч составляет всего 1 юань (11 рублей). Оплатить счет можно сразу же в мобильном приложении, через которое оформляется заявка на вызов мобильной зарядной станции. 

Утверждается, что услуга пользуется высоким спросом среди владельцев электромобилей. Причем по большей части у тех, кто проживает в старых районах Пекина, где отсутствует возможность установки зарядных столбов.

Фото:Соцсети

