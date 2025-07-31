Блогер узнал, почему японцы избавляются от своих автомобилей спустя 3 года

Путешественник Фабио Бельноме, ведущий свой канал в соцсетях под ником «volatadipeluca», объездил на своем 27-летнем Fiat, купленном за 900 евро (82 тысячи рублей), более 24 стран всего за 100 дней.

Одним из последних государств, которые ему удалось посетить, оказалась Япония. «Страна восходящего солнца» славится тем, что является чуть ли не главным донором вторичных автомобилей для многих стран мира. И, как удалось выяснить блогеру, это связано с местным менталитетом.

По словам популярного инфлюенсера, количество подписчиков которого переваливает за 1 миллион 200 тысяч человек, японцы стараются не владеть машиной возрастом свыше трех лет. И тем более не покупать подержанный автомобиль, предпочитая исключительно новые авто.

Учитывая местный менталитет, в большинстве случаев машины, которые отправляются на экспорт в другие страны с японских аукционов, пребывают практически в идеальном техническом состоянии.

Блогеру стало интересно, в какие страны отправляется большая часть подержанных машин с японских морских портов. Оказалось, что это преимущественно государства бывшего Советского Союза.

Так, к примеру, ему удалось выяснить, что 90% Toyota Prius, передвигающихся по Монголии, завезены именно из Японии.

Кроме того, «японцы» активно используются во всей восточной части России. В Киргизии на долю поступающих из Японии машин приходится 30% всего местного автомобильного рынка, в Казахстане – от 15 до 20%, а в Узбекистане около 10%.

Кроме того, большая часть машин поступает в Австралию, где существует обширное фанатское сообщество JDM, а левостороннее движение повторяет японское.