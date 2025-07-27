Новая Lancia Delta сохранит ретро-стиль, но сменит техническое направление

В этом месяце стало известно, что возрождению может подвергнуться культовая модель Lancia Delta. Автомобиль, заработавший имя в раллийных соревнованиях с 80-х по 90-е годы прошлого века, обладал дорожной модификацией, которая в самой производительной версии именовалась Integrale.

На днях пользователь сети с ником «@capriotti_cardesign» подготовил первые концепт-арты нового поколения Lancia Delta Intergale, в которых попытался совместить знаменитый классический дизайн этой модели с современными экстерьерными решениями.

Lancia Delta нового поколения (спекулятивный рендер)

Машине на изображениях достались круглые передние фары, тонкая световая полоса, прерываемая логотипом бренда, а также агрессивный бампер, массивные крылья и угловатый кузов.

Капот, украшенный надписью Lancia, получил плоскую форму, а на крышке багажника расположилось антикрыло.

Задняя часть кузова примерила фонари, выполненные в форме буквы «U», а бамперу достался спортивный диффузор.

Lancia Delta нового поколения (спекулятивный рендер)

Техническая сторона Lancia Delta должна пережить кардинальные пертурбации. Автомобиль станет чистым электрокаром.

Более того, построить его собираются на платформе e-CMP, а это значит, что 5-дверка окажется братом Opel Mokka-e, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 и других моделей, разработанных на той же архитектуры.

Официальная премьера нового Lancia Delta состоится ориентировочно в 2026 году.