Новая Lancia Delta сохранит ретро-стиль, но сменит техническое направление

В этом месяце стало известно, что возрождению может подвергнуться культовая модель Lancia Delta. Автомобиль, заработавший имя в раллийных соревнованиях с 80-х по 90-е годы прошлого века, обладал дорожной модификацией, которая в самой производительной версии именовалась Integrale.
На днях пользователь сети с ником «@capriotti_cardesign» подготовил первые концепт-арты нового поколения Lancia Delta Intergale, в которых попытался совместить знаменитый классический дизайн этой модели с современными экстерьерными решениями.
Машине на изображениях достались круглые передние фары, тонкая световая полоса, прерываемая логотипом бренда, а также агрессивный бампер, массивные крылья и угловатый кузов.
Капот, украшенный надписью Lancia, получил плоскую форму, а на крышке багажника расположилось антикрыло.
Задняя часть кузова примерила фонари, выполненные в форме буквы «U», а бамперу достался спортивный диффузор.
Техническая сторона Lancia Delta должна пережить кардинальные пертурбации. Автомобиль станет чистым электрокаром.
Более того, построить его собираются на платформе e-CMP, а это значит, что 5-дверка окажется братом Opel Mokka-e, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 и других моделей, разработанных на той же архитектуры.
Официальная премьера нового Lancia Delta состоится ориентировочно в 2026 году.