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Американский аналог российского вездехода Sherp не могут продать на аукционе

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В свое время российский снегоболотоход Sherp наделал немало шума и даже засветился в клипах американских звезд, а также в фильмах о космосе. Успех этой модели заставил компанию из США, базирующуюся в Миннесоте, создать собственный вездеход, по формату очень похожий на «Шерпа».

Автомобиль назвали TUT Titan и около шести месяцев использовали в качестве выставочного экземпляра, а затем отправили на продажу. Правда пока неудачно.

Titan выделяется внешним видом, сильно напоминающим Sherp, а также 24-дюймовыми колесами, обутыми в массивные 68-дюймовые покрышки. 

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TUT Titan

Как и «Шерп», американский TUT Titan умеет не только преодолевать скалы, но и способен плавать. 

Благодаря дорожному просвету в 84 сантиметра вездеход может подниматься и спускаться по склонам с углом наклона в 67 градусов. 

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Салон машины на фотографиях выглядит на удивление просторным, учитывая компактные габариты кузова.

Сердцем для автомобиля выступает 6,2-литровый мотор Chevrolet LS3 V8 с воздухозаборником K&N и кастомной выхлопной системой.

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Максимальная отдача двигателя составляет 500 лошадиных сил, которых достаточно для того, чтобы разгонять «Титан» до скорости в 128 километров в час. Какова скорость автомобиля на воде не уточняется.

Несмотря на крайне необычный внешний облик и очень продвинутое техническое оснащение продать TUT Titan на аукционе с первого раза не удалось.

Торги достигли отметки в 125 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей), но эта сумма оказалась ниже той, на которую рассчитывал продавец. 

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Фото:Bring a Trailer

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