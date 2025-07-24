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Из Китая можно заказать поддельный Dodge Ram за 280 тысяч рублей: он очень популярен

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на явный отход от китайского автопрома от копирования зарубежных автомобилей и выпуска подделок некоторые малоизвестные компании продолжают дело своих предшественников. 

Одним из последних предложений на популярном сайте «Alibaba» в этом сегменте является пикап, который выглядит в точности как Dodge Ram, но, разумеется, не имеет с оригиналом ничего общего. Более того, он стоит во много раз дешевле, чем настоящий американский «утилитарник».

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Поддельный Dodge Ram из Китая на фоне оригинального пикапа

Для того, чтобы оценить его, блогеры с канала «SupercarBlondie» заказали эту странную копию напрямую из «Поднебесной». Машина пришла в деревянном ящике со значком RAM.

По силуэту поддельный пикап отдаленно напоминает модель Dodge, но его пропорции совершенно другие. Китайский аналог очень узкий, обладает маленькими колесами и выглядит как игрушечный в масштабе 3/4.

Автором поддельной машины является компания Xian Mangia, которая предлагает для нее несколько комплектаций. В числе опций значатся даже кондиционер и легкосплавные колесные диски. 

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Поддельный Dodge Ram

Автомобиль не использует ДВС. Вместо этого он оборудован электромотором с мизерной мощностью, которая даже не называется. Максимальная скорость пикапа составляет всего 55 километров в час, а запас хода на одном заряде варьируется от 80 до 100 километров. 

Самое важное – сколько стоит такая игрушка на колесах. За поддельный Dodge Ram в КНР просят от 25 тысяч 300 юаней или около 280 тысяч рублей. 

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Поддельный Dodge Ram

Что интересно, несмотря на свою абсурдность такие машины пользуются высоким спросом на родине, в частности среди небогатых возрастных покупателей из сельской местности.

Более того, их активно покупают и за пределами КНР, в том числе в Южной Африке, где реплики Dodge Ram используются для городских перевозок, сбора мусора и коротких коммерческих поездок. 

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Фото:SupercarBlondie

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