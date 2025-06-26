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Владельцы ломучих моторов PureTech жалуются, что Stellantis пудрит им мозги

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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1- и 1,2-литровые моторы из семейства PureTech считаются одними из самых ненадежных двигателей современности, что могут подтвердить тысячи их владельцев по всему миру. Поток критики на их неисправности достиг такой стадии, что Stellantis пришлось организовывать специальную онлайн-платформу для сбора претензий от недовольных клиентов.

Главная цель этого портала – дать возможность пострадавшим требовать возмещения расходов, понесенных на ремонт своих машин, которые были оснащены 1- и 1,2-литровыми двигателями PureTech. 

Группа в соцсетях, посвященная проблемам с этими моторами, насчитывает около 55 тысяч подписчиков, но это капля в море. Дефектные двигатели установлены только во Франции в более 500 тысяч транспортных средств. 

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Двигатель PureTech 1,2 (Stellantis)

Согласно официальным данным, в начале мая Stellantis получил через онлайн-форму более 8 тысяч 200 претензий к двигателю PureTech, но в общей сложности 40% из них в итоге были отклонены.

Владельцы ломучих силовых агрегатов PureTech утверждают, что Stellantis намерено создал портал, чтобы ввести людей в заблуждение и заставить поверить, что они имеют шансы получить компенсации за самостоятельные ремонты двигателей.

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Скриншот с онлайн-платформы Stellantis, посвященной неисправностям моторов PureTech

Платформа принимает только те претензии, которые связаны с чрезмерным расходом масла и преждевременным износом ремня ГРМ, произошедшими между 1 января 2022 и 31 декабря 2024 года. 

Запросы касаются только возмещения расходов на ремонтные работы, исключая другие требования о компенсации. 

Разочарованные политикой компании жертвы поломок собираются обратиться в Главное управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством, чтобы отбить у франко-итало-американской автомобильной группы желание впредь использовать обманную и антиконкурентную по их мнению коммерческую практику. 

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Фото:Stellantis

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