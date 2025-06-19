Китайский автомобильный стартап Neta, считавшийся «темной лошадкой», подал заявление о банкротстве

Автомобильный стартап из Китая – компания Hozon – является правообладателем торговой марки Neta, которая на протяжении нескольких лет активно выпускала гибриды и электромобили.

Несмотря на статус «темной лошадки», которая вот-вот выстрелит, дела автопроизводителя в последнее время шли ни шатко ни валко. А теперь стало известно, что он подал на банкротство.

Универсал Neta S

Ранее сотрудники Neta требовали от генерального директора компании Фан Юньчжоу выплатить им положенную зарплату, которую в последнее время все чаще задерживают.

Впоследствии все работники этого автомобильного бренда получили уведомление о переводе на удаленную работу из дома, а их доступ в офис был закрыт. А теперь, похоже, все они лишатся своих должностей.

Спорткар Neta GT

Появившись в 2014 году компания Hozon Auto организовала бренд Nezha, который быстро рос на фоне практически отсутствующей конкуренции на китайском авторынке.

В 2020-м году компания реализовала 15 тысяч 91 автомобиль, а годом спустя ее продажи взлетели почти до 70 тысяч машин.

В 2022-м этот показатель удвоился, но яркий момент оказался мимолетным. С тех пор продажи Neta неизменно снижаются, а сама она постепенно маргинализировалась рынком.