Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser Prado из Индии примерит современный дизайн

Рамный вездеход Mahindra Bolero появился в 2000-м году и сейчас готовится к долгожданному переходу в новое поколение.

Машину, позиционирующуюся как бюджетный аналог Toyota Land Cruiser Prado, планируют построить на совершенно новой архитектуре NFA, обещающей этой устаревшей модели существенные перемены в сравнении с предшественником.

Тесты реформенного внедорожника уже стартовали. Воспользовавшись сделанными фотографиями папарацци независимая студия «SRK Designs» подготовила рендеринг нового Bolero, показав как эта машина может выглядеть без камуфляжа.

Авторы изображений придали свежей генерации индийского «рамника» более современный вид с решеткой радиатора, вдохновленной моделью Bolero-Neo, перевернутыми фарами в форме букву «C», небольшими кластерами противотуманных фар и массивным черным передним бампером.

Неофициальный рендер нового Mahindra Bolero

Боковой профиль автомобиля на рендере оказался и вовсе не похож на актуальную модель. Машина выглядит более стильной и выделяется ярко-выраженными квадратными колесными арками, новой черной облицовкой арок, боковыми подножками и традиционными черными дверными ручками.

Дополнят общий образ внедорожника высокий клиренс и крупные покрышки, а также рейлинги на крыше, тогда как запасное колесо на двери багажника канет в Лету.

Прототип нового Mahindra Bolero

Ожидается, что новый Bolero удивит широким списком оснащения, в который войдет мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, панорамный люк с электроприводом, 2-зонная климатическая система, цифровой дисплей водителя, беспроводное подключение для смартфона и многое другое.

Продавать новый Mahindra Bolero будут с обновленным дизельным мотором, а также полностью электрическим агрегатом, но названий двигателей пока нет.

Кроме того, в повестке есть гибридная силовая установка, которая должна дебютировать в Mahindra XUV3XO.