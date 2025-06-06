Маленький одноместный японский хэтчбек, который захотят купить во всем мире, оценили дешевле Lada Granta

Микрокары достаточно узкая ниша, в которой представлено далеко не так много автомобилей, как многим бы хотелось. Расширить выбор в этом сегменте недавно решила компания KG Motors.

Нет, она никак не связана с KG Mobility – корейским автопроизводителем, переродившимся из SsangYong. Это японский стартап. Накануне он представил публике свою первую модель – MiBot и раскрыл ее ценник.

KG Motors MiBot

Автомобиль на 26 сантиметров уже Citroen Ami и обладает высотой менее 1,5-метра. Его длина чуть меньше 2,5-метра, а внутри помещается одно кресло для водителя. Машина оборудована крошечными 12-дюймовыми колесными дисками, но может похвастать запасом хода на электротяге 100 км.

Максимальная скорость одноместного японского хэтчбека составляет 60 километров в час, что на 15 км/ч быстрее, чем делает, пожалуй, самый известный на сегодняшний день современный микро-кар – Citroen Ami.

Разработчик утверждает, что на зарядку машины будет уходить примерно пять часов, а внутри можно будет перевозить до 45 кг груза.

В арсенал автомобиля войдут такие предметы роскоши как: подогрев сиденья, сенсорный экран, несколько динамиков и даже кондиционер.

Прием заказов на новинку KG Motors уже стартовал. Более того, стартапу из Хиросимы уже удалось собрать свыше 2 тысяч 200 предварительных заказов, хотя изначально они рассчитывали максимум на 300.

Стоимость машины начинается от 1 миллиона 100 тысяч иен или 600 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем в России сейчас стоит самый бюджетный автомобиль страны – Lada Granta (РРЦ на него стартуют от 750 тысяч рублей).