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Следующий мировой автомобильный кризис может быть вызван нехваткой редкоземельных магнитов

Текст: Алексей Шмидт
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electric motor magnet jpg

Альянс автопроизводителей и поставщиков предупреждает, что на отдельных крупных производственных рынках наблюдается нехватка одного крайне необходимого ресурса для выпуска машин – магнитов. Их экспорт из Китая ограничен, а значит сбои в выпуске машин практически неизбежны.

В новом отчете издания «Reuters», Альянс автомобильных инноваций и Ассоциация производителей двигателей и оборудования 9 мая направили совместное письмо в администрацию президента США Трампа о своих опасениях относительно доступности редкоземельных магнитов. 

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Организации жалуются на то, что Китай, контролирующий 90% мирового производства редкоземельных минералов, предпринимает нецелесообразные усилия по ограничению выдачи экспортных лицензий. Но без этих материалов сборочные линии крупнейших мировых автопроизводителей по всей планете могут превратиться в хаос. 

Авторы письма, в числе которых значатся крупнейшие мировые автопроизводители от BMW и Volkswagen до Toyota, Honda и Hyundai предупреждают:

«Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автомобильной продукции не смогут производить критически важные автомобильные компоненты. В тяжелых случаях это может включить необходимость сокращения объемов производства или даже остановку сборочных линий».

rare earth permanent magnets

В автомобилестроении редкоземельные магниты используются практически везде, где только можно: от двигателей стеклоочистителей до фар, автоматических трансмиссий, ремней безопасности, камер заднего вида, датчиков антиблокировочной системы тормозов и так далее.

В США утверждают, что Пекин обещал выдать лицензии на экспорт редкоземельных металлов, но действовал в этом вопросе очень медленно.

Противостояние крупнейших мировых держав в экономической войне могут вылиться в очередной автомобильный кризис, в котором главными пострадавшими окажутся как автомобильные компании, так и потребители. 

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Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:Reuters

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