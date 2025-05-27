Знаменитый «проходимец» Suzuki Jimny обзавелся злым внешним видом

Внедорожник Suzuki Jimny часто становится объектом всевозможных тюнинг-проектов. Причем реализовывают их как крупные ателье, так и обычные гаражные мастера.

Недавно на продажу был выставлен очередной переделанный Jimny, который помимо «злого» внешнего вида обзавелся еще и модернизированным техническим оснащением.

Модернизированный Suzuki Jimny 1996 года выпуска

Кастомный внедорожник начинал свою жизнь как SJ413, предназначенного для британского рынка. Машина появилась в 1996 году, но была переделана совсем недавно.

Автомобилю доработали его кузов, наделив новыми пластиковыми панелями спереди, которые сделали его внешность более агрессивной, окрасили панели в яркий оранжевый цвет, а также изменили концепцию его дверей. Последние приобрели трубчатую раму и выглядят так двери на внедорожном багги.

Но модернизация коснулась не только экстерьера автомобиля, но и его технической части.

Литровый двигатель SJ410 был увеличен в объеме до 1,3-литрового SJ413, что обеспечило прибавку мощности с 44 до 63 лошадиных сил.

Но этого оказалось недостаточно и благодаря олдскульным тюнинг-модам его отдача была расширена до 110 л.с. Под капотом машины расположился четырехветвевой коллектор, плоские поршни, карбюратор Weber 45, а также окрашенная крышка ГБЦ.

Выставленный на продажу автомобиль находится в Великобритании и оценен во внушительную сумму 24 тысячи 500 фунтов стерлингов (2 миллиона 652 тысячи рублей), что плюс-минус соответствует стоимости на британском рынке подержанных Suzuki Jimny 2024 года выпуска.