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Знаменитый хардкорный автомобиль Бэтмена из фильмов Нолана оценили в 242 миллиона рублей

Текст: Алиса Шашкова
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Осенью прошлого года компания Warner Bros. сообщила о том, что собирается наладить мелкосерийный выпуск копий знаменитого автомобиля из фильмов о супергерое Бэтмене, которые снимались режиссером Кристофером Ноланом (ленты 2005, 2008 и 2012 годов).

Специально для этого был создан отдельный сайт, где на бэтмобиль Tumbler можно было оставить предзаказ. 

Накануне выяснилось, что авторы этого проекта уже подготовили 10 копий «Тумблеров» и впервые обозначили их цену. Оказалось, что за крайне необычные автомобили покупателям придется раскошелиться не меньше, чем миллионеру Брюсу Уэйну из фильмов о Бэтмене.

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Копия бэтмобиля Tumbler

Стоимость одного экземпляра Tumbler, практически полностью повторяющего машину из голливудских кинолент Нолана, составит 2 миллиона 990 тысяч долларов или примерно 242 миллиона рублей.

Утверждается, что на сборку каждой из машин с момента ее бронирования уходит от 12 до 15 месяцев. Автомобили в деталях повторяют бэтмобиль из фильмов, но, разумеется, орудийные башни и реактивный двигатель в них не настоящие, а бутафорские. 

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Что еще интереснее, такие машины не разрешены для эксплуатации на дорогах общего пользования, поэтому выехать на них за пределы собственной территории легально не получится.  

«Тумблеры» собираются из дорогостоящих материалов, таких как кевлар, углеродное волокно, листовой металл и стекловолокно, а также используют раму из трубчатой стали.

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Приводит в движение автомобили 6,2-литровый мотор LS3 V8, развивающий 525 лошадиных сил. К нему крепится автоматическая коробка передач General Motors 4L85E. 

В оснащение копии «Тумблера» входят такие опции как система дымовой завесы и имитация орудийных турелей, а внутри установлено два сиденья с 5-точечными гоночными ремнями безопасности. 

Автомобиль оборудован огромными колесными дисками, обутыми в еще более крупные покрышки, которые изготавливаются на заказ. 

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Фото:Brucewaynex

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