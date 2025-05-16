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Загоревшийся китайский электрический кроссовер Feifan Marvel R пришлось тушить в бассейне

Текст: Алиса Шашкова
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Появившийся в 2021 году в продаже в Китае кроссовер Feifan Marvel R, созданный суббрендом местного автопроизводителя SAIC, как и большинство новых моделей в КНР представлял собой электрокар. Как известно, в случае их возгорания пожарным приходится непросто.

Недавно этот тезис подтвердили очевидцы из «Поднебесной», заснявшие попытки потушить батарейный «паркетник» Feifan Marvel R у себя на родине необычным образом.

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Загоревшийся электрический кроссовер Feifan Marvel R

На фотографиях видно, как пожарная бригада, прибывшая на место возгорания электрического кроссовера SAIC, пытается потушить машину водой и пеной. Однако полностью погасить пламя, вырывавшееся из автомобиля им так и не удалось.

Чтобы завершить свою работу находчивые борцы с огнем построили вокруг Marvel R импровизированные борты, а затем запустили туда воду, организовав что-то вроде бассейна.

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Процесс тушения кроссовера Feifan Marvel R в Китае

Только этот шаг позволил избавиться от потенциальных последующих возгораний электрического «паркетника», который, как и другие современные батарейные машины, буквально напичкан легковоспламеняющимися веществами.

К настоящему моменту Feifan Marvel R уже снят с конвейера в КНР. Машина стоила у себя на родине от 229 тысяч 800 юаней (2,5 миллиона рублей) и предлагалась с тройными литиевыми аккумуляторами совместного производства SAIC и CATL емкостью 69,9 кВт/ч.

Запас хода таких автомобилей на одном заряде составлял от 460 до 505 километров. 

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Фото:Соцсети

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