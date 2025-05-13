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Идеальный седан Toyota, о котором все забыли

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Когда где-то звучит слово «Toyota», первое, что приходит всем в голову – это невероятная надежность и ее популярные модели Camry и Prius, а также не менее легендарные спортивные машины Celica, Supra и MR2.

Но, похоже, все уже забыли о том, что в линейке этого автопроизводителя была легковушка, которая во многих отношениях превосходила все эти модели. И звали ее Toyota Chaser.

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Toyota Chaser JZX100

Выпущенная в 1996 году как часть семейного трио Toyota Mark II (Chaser, Mark II и Cresta), модель JZX100 Chaser заняла нишу, в которой у нее не было конкурентов. 

Седан получил задний привод, обладал идеальным балансом и оснащался одним из лучших рядных шестицилиндровых моторов с турбонаддувом, когда-либо произведенных в Японии.

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В сочетании с механической трансмиссией и дифференциалом повышенного трения 4-дверка, выглядящая как простой семейный седан, обладала ДНК настоящего спортивного автомобиля.

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1JZ-GTE

Одним из главных ингредиентов этой модели помимо выдающегося комфорта стал ее двигатель 1JZ-GTE. 2,5-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с изменяемыми фазами газораспределения (VVT-i) отличался своими продвинутыми характеристиками и невероятной надежностью, пишет «Hot Cars».

В паре с турбонагнетателем CT15B 276-сильный мотор обладал выдающимися показателями мощности на средних оборотах и их линейной выдачей. 

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Интерьер Toyota Chaser JZX100

Но настоящая магия скрывалась внутри этого силового агрегата, конструкция которого была реализована настолько прочной, что тюнеры легко «снимали» с этого двигателя свыше 400 л.с.

Найти «живые» экземпляры Toyota JZX100 Chaser в заводском состоянии на вторичном рынке сейчас практически невозможно. Большинство таких машин обладают огромными пробегами и сильно модифицированы в сравнении со стоковым автомобилем.

Разброс цен на эту модель велик и в зависимости от года выпуска, оснащения и состояния начинается от 400 тысяч, доходя до 2 миллионов 800 тысяч рублей, а порой и выше.

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Фото:Bring a Trailer, Toyota
ИСТОЧНИК:Hot Cars

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