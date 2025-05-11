Представлена бескомпромиссная электрическая пожарная машина, которая притянет взгляды кого угодно

Пожарные машины – особый класс автомобилей, которые часто ассоциируют с грузовиками. Чаще всего они не обладают выдающимся дизайном, но спроектированный австрийской фирмой Rosenbauer электромобиль совсем другое дело.

Panther 6×6, созданный для обеспечения пожарной безопасности аэропортов, выделяется футуристичным внешним видом, на который обратит внимание любой, кто увидит машину впервые.

Panther 6×6

Помимо своего необычного дизайна, который можно сравнить с автомобилями из научно-фантастических фильмов, новинка Panther обладает передовым технологическим арсеналом.

Ее кабина сертифицирована современными краш-тестами, внутри установлены подушки безопасности и предусмотрена технология контроля устойчивости (ESC), а мощная система освещения обеспечивает водителю этого пожаромобиля идеальную обзорность в любое время суток.

Panther 6×6

Благодаря насосам, выдающим до 9000-литров в минуту, прожектору на крыше, пробивающему на 100-метров вперед, а также способности везти на борту до 12000 литров воды, 1450-литров пены и 250 кг огнетушащего порошка Panther 6×6 выглядит как пожарная машина из будущего.

От нуля до 80 километров в час машина разгоняется за 25 секунд, но при включенном режиме Boost этот показатель можно сократить до 20-секунд.

Все благодаря электрической трансмиссии максимальной производительностью 1200 лошадиных сил. Гигантский аккумулятор емкостью 256 кВт/ч способен заряжаться от 0 до 100 процентов примерно за 45 минут при выходной мощности постоянного тока от 250 до 300 кВт.

Предсерийные образцы новинки Rosenbauer уже проходят испытания. Первые поставки таких машин в международные аэропорты запланированы на конец 2025 года.