Джереми Кларксон рассказал об автомобиле, о покупке которого он сильно пожалел

Экс-ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон обладает автопарком самых динамичных машин разных эпох, но даже он, имеющий за плечами большой опыт в их тестировании, порой допускает ошибки.

Об одной из них одиозный британец поведал в 2005 году в колонке журнала «Sunday Times». По словам Кларксона, у него было большое стремление стать владельцем Ford GT40 и он с радостью разместил заказ на новую ограниченную серию этого спорткара, анонсированную в 2003 году.

Ford GT40, которым ранее владел Джереми Кларксон

Внешне машина выглядела великолепно, а ее 5,4-литровый двигатель поражал своими размерами и мощностью. Но проблемы с новым автомобилем начались практически сразу.

Как только телеведущий отъехал от студии Top Gear, в машине стал глючить иммобилайзер. Ford оперативно забрал автомобиль и отремонтировал его за ночь, но проблема не исчезла.

В итоге находясь за рулем ему пришлось периодически принимать звонки от службы слежения и доказывать, что его машина не угнана, а затем начали загораться сигнальные лампы на приборной панели.

Ford GT 40, которым ранее владел Джереми Кларксон

В Ford объяснили, что у автомобиля, скорее всего, существует неисправность системы управления двигателя. Машину тут же отправили на ремонт, однако после возвращения она вновь дала сбой.

Все это побудило Кларксона потребовать вернуть ему деньги. И, по словам телеведущего, это было сделано также оперативно, как и с ремонтом.

Компания быстро положила на его счет 126 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей по нынешнему курсу) и прислала человека забрать автомобиль, который по секрету ему сказал, что такие проблемы существуют во всех этих машинах.

Ford GT 40, которым ранее владел Джереми Кларксон

«Итак. Мы здесь. Мечта. Двухлетнее ожидание. Десять лет чертовски тяжелой работы. И что я получу? Самый несчастный месяц за рулем, какой только можно себе представить», – написал Кларксон в своей колонке 20-летней давности.