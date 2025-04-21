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Новый премиальный кроссовер Lixiang L8 критикуют в Китае за качество

Текст: Алексей Шмидт
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Три года назад компания Li Xiang из Китая представила свой новый премиальный высокопроизводительный среднеразмерный кроссовер L8. Нестандартный гибрид начали продавать в «Поднебесной» с 2023 года, а в России он появился по «серому» импорту практически сразу после запуска на родине.

Уже тогда машину сильно критиковали за ряд неприятных проблем, включая неспособность ехать быстро в холодную погоду, когда замерзает решетка радиатора охлаждения аккумулятора, а также за периодические сбои электрики и даже возгорания. А теперь к этому списку присоединились другие неисправности.

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Lixiang L8

В «поднебесных» соцсетях обсуждается случай одного из владельцев Lixiang L8 2024 года выпуска, который всего за 10 дней с момента покупки машины столкнулся с 15-ю неожиданными перезагрузками двигателя.

Мужчина попросил заменить автомобиль, но получил отказ от автопроизводителя, который предложил ему разобрать ее и отремонтировать в случае необходимости. 

В итоге дефектный Lixiang L8 был отправлен на завод, где в кроссовере была обнаружена неисправность основного модуля двигателя. Только после этого компания согласилась заменить своему клиенту машину на новую.

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Неисправный кроссовер Lixiang L8 (скришнот из китайских соцсетей)

В комментариях к этой истории владельцы аналогичных автомобилей в Китае делились другими проблемами, с которыми они столкнулись или сталкиваются во время их эксплуатации. 

Одной из них оказалась неспособность системы голосового управления регулировать температуру работы кондиционера и подогрева сидений, хотя эта функция заявлена в перечне доступных для модели.  

Напомним, Lixiang L8 оснащается последовательной гибридной системой, в которой полуторалитровый ДВС предназначен для того, чтобы быть генератором. Суммарная отдача силового агрегата этой китайской модели равна 450 лошадиным силам, а дальнобойность без подзарядки и дозаправки составляет примерно 1300 километров.

Осенью этого года Lixiang L8 может выйти на российский рынок официально. Его ввозом в страну займется компания Sinomach Automobile.

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Фото:Lixiang, соцсети

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