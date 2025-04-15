Китайский стартап, который хотел стать Apple в автомобильной промышленности, продает всего по 1 машине в день

Кемпер Vala Life

Китайский рынок электромобилей известен своей жесткой конкуренцией, которая способна испортить даже самые амбициозные планы и идеи местных бизнесменов.

Одним из таких стартапов оказалась компания с замысловатым названием Kuahaikou (суббренд BAW), провозгласившая себя новым Apple в сегменте автомобильной промышленности.

Первой моделью этой компании стал минивэн-кемпер Vala Life. Машина со штатной выдвижной палаткой на крыше получила ретро-мотивы в дизайне и необычную цветовую палитру, расположившись в сегменте электрокаров.

Компактный автодом комплектуется батареей емкостью 81 кВт/ч, которая обеспечивает ему внушительный запас хода до 505 км.

Но добиться популярности автомобилю, вопреки желанию авторов проекта, не удалось.

Согласно статистике, ежедневно в «Поднебесной» покупают всего по 1 экземпляру Vala Life, а суммарный объем продаж этой модели за первый квартал 2025 года составил ничтожные 99 машин.

В комментариях в китайских соцсетях активно обсуждают провал стартапа местного бизнесмена Сунь Хайтао.

Тот утверждал, что будет продавать минимум по 2 тысячи автомобилей в год и помимо Vala Life предложит покупателям еще три модели: Vala Pro, Vala Mini и Vala Air.

Но, судя по чистому убытку компании, который составил за прошлый год почти 70 миллионов юаней (780 миллионов рублей), будущее этого амбициозного китайского автопроизводителя вызывает большие вопросы.