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К выпуску готовят новый 3-колесный педальный автомобиль, способный разгоняться до 120 км/ч

Текст: Алиса Шашкова
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В последнее десятилетие облик городской мобильности кардинально изменился. Сегодня на дорогах и тротуарах помимо традиционных велосипедистов можно встретить адептов более современных видов СИМ (средств индивидуальной мобильности).

В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, а сам транспорт постепенно менять свой облик и формат.

Доказательством этого тезиса служит новый проект французской компании Cixi, которая готовит некий инновационный 3-колесный автомобиль с необычным приводом, принимающий усилие вращение педалей и преобразовывающий его в скорость до 120 километров в час. 

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Технология, которая позволит педальной машине двигаться с высокой скоростью, носит название PERS. Она представляет собой бесцепную трансмиссию, адаптированную к различным видам транспорта (от электроскутеров до «батарейных» велосипедов»).

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Принцип работы системы прост. Блок PERS получает энергию от аккумулятора и благодаря мощности программного обеспечения посылает сигнал электродвигателям, которые включаются. 

Технология является безредукторной, поэтому все, с чем взаимодействует водитель – это каденс. Больше каденса – больше мощности, а значит больше скорости. 

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Внутри силового каркаса водитель находится в полулежачем положении и управляет машиной наклоном туловища и специальными джойстиками по бокам.

Максимальный запас хода 3-колесной машины составит 160 километров. Считается, что этого более чем достаточно, чтобы использовать ее на повседневку в городских режимах езды. 

Vigoz еще тестируется, поэтому проект пока далек от своей реализации. Впрочем, не исключено, что подобные средства индивидуальной мобильности появятся на дорогах уже совсем скоро. 

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Фото:Cixi

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