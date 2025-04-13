К выпуску готовят новый 3-колесный педальный автомобиль, способный разгоняться до 120 км/ч

В последнее десятилетие облик городской мобильности кардинально изменился. Сегодня на дорогах и тротуарах помимо традиционных велосипедистов можно встретить адептов более современных видов СИМ (средств индивидуальной мобильности).

В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, а сам транспорт постепенно менять свой облик и формат.

Доказательством этого тезиса служит новый проект французской компании Cixi, которая готовит некий инновационный 3-колесный автомобиль с необычным приводом, принимающий усилие вращение педалей и преобразовывающий его в скорость до 120 километров в час.

Технология, которая позволит педальной машине двигаться с высокой скоростью, носит название PERS. Она представляет собой бесцепную трансмиссию, адаптированную к различным видам транспорта (от электроскутеров до «батарейных» велосипедов»).

Принцип работы системы прост. Блок PERS получает энергию от аккумулятора и благодаря мощности программного обеспечения посылает сигнал электродвигателям, которые включаются.

Технология является безредукторной, поэтому все, с чем взаимодействует водитель – это каденс. Больше каденса – больше мощности, а значит больше скорости.

Внутри силового каркаса водитель находится в полулежачем положении и управляет машиной наклоном туловища и специальными джойстиками по бокам.

Максимальный запас хода 3-колесной машины составит 160 километров. Считается, что этого более чем достаточно, чтобы использовать ее на повседневку в городских режимах езды.

Vigoz еще тестируется, поэтому проект пока далек от своей реализации. Впрочем, не исключено, что подобные средства индивидуальной мобильности появятся на дорогах уже совсем скоро.