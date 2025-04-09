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Прототип лунного вездехода для NASA впервые показали вживую

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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К концу этого года американское космическое агентство NASA будет выбирать между тремя конкурирующими проектами, созданными компаниями Lunar Outpost, Intuitive Machines и Venturi Astrolab. Машина одной из них окажется выбрана в качестве лунного вездехода (LTV). 

Сейчас в этом конкурсе лидирует Lunar Outpost, включающий в себя также фирмы General Motors, Goodyear, MDA Space и Leidos. Недавно эта группа впервые показала свою разработку вживую. И та заметно отличилась от первоначального проекта, представленного ранее на рендерах. 

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Официальный рендер лунохода Lunar Outpost Eagle

Самая главная разница – новый луноход, который могут отправить работать в NASA, оказался гораздо компактнее, чем многие думали.

Машину назвали Eagle  («Орел») и готовят для того, чтобы астронавты могли с помощью нее перемещаться со своих посадочных площадок по сложному грунту Луны, неся при этом полезную нагрузку (двух полностью экипированных астронавтов) весом до 500 кг. 

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Первый собранный прототип лунохода Lunar Outpost Eagle

Разработкой аккумуляторов для Eagle занимается компания General Motors, а MDA Space создает для него реконфигурируемую грузовую платформу и роботизированную «руку», которая будет использоваться для перемещения груза.

В комплект к луноходу войдут также два стеллажа для хранения, превратив лунный вездеход в подобие космического грузовика.

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Eagle будет передвигаться по лунной поверхности на шинах, поставляемых компанией Goodyear, делая это одним из трех способов: под контролем астронавтов на борту, посредством дистанционного управления из другого места, либо автономным образом. 

Машину напичкают датчиками, камерами и фонарями, способными выдерживать температуру до минус 173 градусов по Цельсию, которая держится до двух недель в течение лунной ночи. 

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Фото:Lunar Outpost

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