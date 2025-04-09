Прототип лунного вездехода для NASA впервые показали вживую

К концу этого года американское космическое агентство NASA будет выбирать между тремя конкурирующими проектами, созданными компаниями Lunar Outpost, Intuitive Machines и Venturi Astrolab. Машина одной из них окажется выбрана в качестве лунного вездехода (LTV).

Сейчас в этом конкурсе лидирует Lunar Outpost, включающий в себя также фирмы General Motors, Goodyear, MDA Space и Leidos. Недавно эта группа впервые показала свою разработку вживую. И та заметно отличилась от первоначального проекта, представленного ранее на рендерах.

Официальный рендер лунохода Lunar Outpost Eagle

Самая главная разница – новый луноход, который могут отправить работать в NASA, оказался гораздо компактнее, чем многие думали.

Машину назвали Eagle («Орел») и готовят для того, чтобы астронавты могли с помощью нее перемещаться со своих посадочных площадок по сложному грунту Луны, неся при этом полезную нагрузку (двух полностью экипированных астронавтов) весом до 500 кг.

Первый собранный прототип лунохода Lunar Outpost Eagle

Разработкой аккумуляторов для Eagle занимается компания General Motors, а MDA Space создает для него реконфигурируемую грузовую платформу и роботизированную «руку», которая будет использоваться для перемещения груза.

В комплект к луноходу войдут также два стеллажа для хранения, превратив лунный вездеход в подобие космического грузовика.

Eagle будет передвигаться по лунной поверхности на шинах, поставляемых компанией Goodyear, делая это одним из трех способов: под контролем астронавтов на борту, посредством дистанционного управления из другого места, либо автономным образом.

Машину напичкают датчиками, камерами и фонарями, способными выдерживать температуру до минус 173 градусов по Цельсию, которая держится до двух недель в течение лунной ночи.